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取餐搞失蹤！客用「神招」賠罪　外送員跪了：爬10樓都行

▲外送員在工作期間時常遇到許多困擾，除了高溫、下雨、爬高樓層外，還有客人們的各種不確定因素。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲外送員在工作期間時常遇到許多困擾，除了高溫、下雨、爬高樓層外，還有客人們的各種不確定因素。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-05-13 22:52:31

外送員在工作期間時常遇到許多困擾，除了高溫、下雨、爬高樓層外，還有客人們的各種不確定因素，一名外送員就在某次訂單中，因為一直聯絡不到顧客而感到煩躁，沒想到對方出現後，一個舉動就讓他「90度鞠躬」，怒氣全消，不少同行看完後都感到羨慕。

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原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文提及，某次將餐點送到指定地點時，顧客的電話不通、訊息不回，平台系統也在3分鐘後開始倒數計時，讓他十分煩躁和不爽，接下來他持續傳訊息，直到剩下最後四分鐘，對方終於回訊息表示要下樓取餐，原PO表示，等待過程中早就想好要抱怨「訂餐可以注意手機嗎？我們時間很寶貴，停紅線也很怕被檢舉」。

▲外送員分享，一位超強的孕婦媽媽帶著身孕，還抱著孩子下樓取餐，讓他於心不忍。（圖／翻攝Pexels）
▲一名外送員就在某次訂單中，因為一直聯絡不到顧客而感到煩躁，沒想到對方出現後，一個舉動就讓他「90度鞠躬」。（示意圖／翻攝Pexels）
怎料客人一下樓，「除了原本的餐費外，直接再額外多給100元小費，並表示非常抱歉」，原PO當下錯愕萬分，身體竟下意識直接90度鞠躬，並說道「沒事啦～沒有等很久」，就把錢收下，帶著愉悅的心情去跑下一單。

貼文一出引發熱議，不少網友和外送同行都留言「小費給到位，10樓都給你扛上去」、「身體本能反應，能體會，好羨慕喔」、「這時你的意識不清，但是身體還是很誠實的」、「外送員就是拿時間換錢，他用100元買你10分鐘，這反應正確」、「好福氣！遇到素質不錯的客人」。（編輯：張志浩）

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