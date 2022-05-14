女友請客忘帶現金！男堅持不代墊　萬人目睹「下場」笑噴

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兩人近期約好下班要吃火鍋約會，女友更表示自己願意請客，沒想到吃完後，店家表示結帳無法刷卡，女友掏出錢包才發現沒帶到現金，便向男友先求助「可以先幫我代墊一下嗎？」沒想到原PO聽完，在櫃檯前臉色驟變「妳身上怎麼連千元紙鈔都沒有，當然不行沒辦法幫你代墊，還沒領薪水身上怎麼會有錢？」
女友一聽完，也只好跑去對面ATM領錢，而原PO就在櫃檯前乾等5分鐘「我一個男生就這樣被扔在櫃枱站著等，感覺其他客人都在側目，讓我覺得超沒面子」，後續女友也回來付現結帳。
沒想到情侶兩回到停車場後，又因為生活小習慣發生爭執，女友終於忍不住埋怨「我不知道為什麼付錢請人吃飯還要被罵」，原PO也不甘示弱回嘴「妳要是習慣好一點，不就不用把我留在櫃枱等結帳嗎？妳知道那樣很沒禮貌嗎？」女友聽完後，只是跨上機車自己騎回家了。
最後原PO也相當不解「奇怪欸講不過別人就拒絕溝通，真是不可理喻！女生請客本來就應該要私底下給男生，讓男生去結，不然別人看到男生被女生結帳很沒面子，她連這點禮貌也不懂嗎？這樣的女生娶進門還能指望她為我著想嗎？」
詳細經過曝光後，立刻有上萬名網友笑瘋回應「放開那女孩，別阻擋她的未來」「家女生沒嫌棄你已經不錯了，你覺得丟人自己領錢結帳啊」「你的勇氣不是等那5分鐘⋯而是可以理直氣壯的在這討拍」「我只問，為什麼錢要先私下給男生。讓男生去付錢？」「有這種人，真的開眼界了」、「如果這不是創作文，我只覺得怎麼有人能活得這麼悲哀，完美詮釋厚顏無恥⋯」。（編輯：潘毅）