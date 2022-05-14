面試被問「1題」超陷阱！行家曝完美解套法：根本送分題
面試一直以來都是相當具有挑戰性的任務，不只要在部門主管面前展現工作技能，更要在人資面前留下好印象，對此就有網友好奇，當面試官問到5年後的規劃時，到底該說些什麼才是正確答案，貼文曝光後，釣出內行人透露，展現出來的態度才是最重要的：「問過面試者，其實就是想知道夠不夠冷靜跟積極度，還是慌亂語塞啊。」
該名網友在PTT貼文，他以「主管問你5年的規劃是什麼」為題，表示身邊有朋友去面試，被面試官問到「5年後你的規劃是什麼」時，就如實回答之後想開一間店，會先在這間公司累積人脈及實力，不過原PO認為這不是面試官想聽到的答案，因此好奇問：「他到底是想聽好聽話還是真心話？」
貼文一出，網友紛紛留言，「考驗你臨場話唬爛的功力」、「這回答真的0分」、「其實問你的公司除非每年會問你生涯規劃並給與協助，不然面試問只是問爽的，參考項目之一」、「職場上要遇到好主管才有用，否則規劃都會變沒意義，因為能得到的不會是你規劃中的」。
不過，也有不少網友直言，「送分題，有思考過人生規劃和立定短中期目標的根本秒答」、「送分題啊…面試前就要先想好短中長期規劃」、「老闆想聽的就是會穩穩做啦，再包裝一下，穩中帶點上進的感覺」、「問過面試者，其實就是想知道夠不夠冷靜跟積極度，還是慌亂語塞啊」、「這種就是想知道能不能回答標準答案，穩不穩定而已」。（編輯：賴禹妡）