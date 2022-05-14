技術員被老闆激怒！南部創業拼出「淨月收50萬」：翻身了
為了追求更好的未來，有些上班族賺取足夠的資金後，就會嘗試創業打拼。就有位男子高職畢業就出社會當CNC車床技術員，後續更自己嘗試創業，最終拼出「淨月收50萬」的佳績，詳細遭遇曝光也引起討論。
一位網友在臉書《靠北老闆/主管2.0》上分享身旁友人出社會後的詳細經歷「他高職畢業就去做CNC車床，本來只是個月領38K的技術員，後來跟老闆鬧翻，自己就出來開小型工廠，目前只雇用2個員工，據他說扣掉水費、電費、人事成本及廠房租金，1個月淨收入可以超過50萬元」。
原PO聽聞後相當驚嚇「一般都以為南部鄉下工廠就是低薪、血汗的代名詞，更何況他還是小型工廠，機台也才沒幾台，結果真實情況居然跟想像的不一樣，他一個月收入幾乎是一般上班族將近一年的薪水，照這樣穩定經營下去，其實賺個兩三年就可以買房了，根本完全打臉受薪階級，請問在台灣如果想賺錢，是不是只有靠創業一途才有可能翻身啊？」
貼文曝光後，立刻有不少過來人回應「北部就有…你可以到二重埔看看一些家庭工廠，你感覺local，巷子口的保時捷休旅車他家的」、「不要小看任何行業，不用會很多事情，只要把一件事做到精，就發達了」、「隱形冠軍很多，我朋友市場賣吃的也是收入不低，只是很辛苦」、「其實技術設備都還是其次，最重要是客源」、「最好都有這麼容易...要是這樣早就一堆人當老闆了，只見台前笑，未見台後泣」。（編輯：潘毅）