下半年哪方面「好運爆棚」？神準占卜解答　一抽就知命運

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ｂ、花朵與骷髏頭
Ｃ、指頭交纏的手
Ｄ、草地上的魔藥
Ａ、雙手與月亮
抽到這張卡暗示著你在工作方面有勝券在握的超級好運，好運指數100%。在目前的公司服務多年，卻遲遲未升官，總是默默付出，相信好心有好報的你，已有點感到灰心沮喪，不過老師要告訴你，在下半年這些阻礙與不甘心的感覺，都將有所突破，工作中的貴人也會在最後一刻出手幫助你，讓你一次就能谷底翻身，獲得升遷機會，所以請你再忍忍。職場中有不熟悉的事物交辦給你，要請你拉下臉皮多跟身邊的同事請教，自然會掃除各種阻礙。
Ｂ、花朵與骷髏頭
抽到這張卡暗示著你在健康方面會有變美變好的超級好運，好運指數90%。或許你已經為自己訂下了下半年的意向目標，如減重丶美容丶改變自己的造型，下了很大的決心，勇敢做自己，改頭換面，這些願望都將在下半年來臨之前有好的成果，讓自己的健康丶外貌更加美艷絕倫！若你長年身體不佳，總是容易疲累丶頭昏丶頭痛丶肩膀酸丶經痛的你，也將透過正確的飲食丶運動調理，讓自己越變越健康，保持年輕。
Ｃ、指頭交纏的手
抽到這張卡暗示著你在錢財方面有等待收成的超級好運，好運指數200%。下半年度你對自己的理財方面有了新的投資計劃，新的契機找到好的專業理財人員幫助你規劃，分析各種投資報酬率，能很有效地分散投資風險，而順利賺到錢。也或許是有人看重你的創意點子與企划，給你人力物力的直接資助，讓你有機會堅持著並努力的去實踐它，最後能順利成功，賺到一筆不錯的收入。
Ｄ、草地上的魔藥
抽到這張卡暗示著你在生活的日常方面有美不勝收的超級好運，好運指數88%。代表進入下半年，你可能馬上就會迎接一個愉快的生活變動，不管是出國旅行丶異地訪友。若是失戀已久的你，對生活總是煩燥不安，總覺得在心中缺了一個口，那麼就請你藉由這次新的轉變機會，找到新的目標丶新的出口，讓沈積已久的能量再次活躍起來，經過充電後的你，又將充滿正能量，創造出自己想要的生活。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。