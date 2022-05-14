統神兄弟終局之戰「跳針2小時」！國動心死：視為陌生人
名實況主亞洲統神（張嘉航），疑似不滿親哥哥國動（張葦航）和Toyz、丁特等人畢恭畢敬，不惜搬出多年舊帳吵架，最終與哥哥鬧翻，引發網友討論。昨（13）日晚間，兄弟倆再次語音並決定針對所有恩怨一次講開，無奈在彼此跳針下，事情又不了了之，而國動則宣告，從今以後，統神就是陌生人，不願再提起對方。
據了解，13日晚間，統神、國動再次語音，並把所有恩怨攤開一次解決，而國動夫婦也親自製作所有爭議事件時間軸和統神對峙，包括普悠瑪事件、頻道改名、兄弟分家、挖角員工、惡意倒讚、以及最後的Toyz工商事件，怎料，除了普悠瑪事件，國動承認錯誤以外，雙方均無達成共識，幾乎都在跳針的狀況下跳過或結束，不了了之。
結束約2個多鐘頭的通話後，國動的立場認為，雖然自己是統神帶起來的，基於這份情感，也不在乎弟弟怎麼羞辱他、罵他，自己甚至在Toyz事件，還幫弟弟說話，幫忙處理工商合作等等，好讓大家至少還有錢賺，無奈統神就是不肯認錯，依舊雙重標準等等，讓他再也忍不下去，並宣布自此之後，統神就是陌生人，再也不會提起對方。
無論雙方好友Yoro、基隆東不斷勸說，「你弟弟就是那樣，道個歉就沒事了」、「我覺得你們都有錯，但還是都希望你們和好啦」等等都無法挽回國動。至於統神方面，雖然不斷翻舊帳，但還是強調Toyz事件，國動沒有在第一時間挺他，還跑去跟Toyz合作，畢恭畢敬等等，而自己只是想要哥哥道歉而已。
種種事件，撇除看熱鬧、搧風點火的粉絲護航以外，大多網友們都看了非常不捨，「國動用實質的數據辯證，統神用情理的道德辯解，能說得出結論大概要下輩子了」、「統神在頂上戰爭那一天永遠失去了他的哥哥」、「希望兩位能和好，到最後撕破臉實在是很不樂見」、「還是希望你們兩兄弟，可以快和解」。（編輯：詹鎰睿）