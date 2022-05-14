小美冰淇淋有「它」才對味！老饕吃過全認同：味道太難忘
冰品不少人熱愛的甜食，在炎熱的夏天吃上一口，總會令人相當滿足，而知名品牌「小美冰淇淋」相信台灣人都很熟悉，香濃的滋味讓不少大小朋友愛不釋手，對此也有網友分享，自己常常在吃完小美冰淇淋後，都會忘記「冰的味道」，原因曝光後意外引起許多人共鳴。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享一張照片，圖中可見某冰櫃中堆滿小美冰淇淋，這讓她想起，每次在吃完小美冰淇淋後，原PO都會發現自己想不起來冰淇淋的味道，腦海裡不斷浮現的，卻是拿來挖冰淇淋的「木棍」，其特殊的味道每每都令她留下深刻印象。
貼文一出，掉出許多網友點頭贊同「木棍比冰淇淋還有味，所有冰淇淋精華都在木棍上」、「講真用木棍挖才完美耶」、「沒錯！我第一瞬間也是只想起木棍的味道」、「昨天女兒在吃，我們也討論關於木湯匙的事，吃小美沒用小木匙，似乎就少了一味」、「吃完冰淇淋還要把木棍咬一咬」、「木棍真的香～已經超越冰淇淋了」、「原來我不孤單，每吃一口就會不自覺聞一下」。
此外，也有其他網友提到「喜歡木棍還是要小心，咬爛怕傷到嘴巴」、「還有那個蓋子！打開必須舔一下」、「我還會加紅茶進去，直接升級成冰淇淋紅茶」、「木棍味再配巧克力蛋糕跟草莓果醬一起也是好吃」。（編輯：張志浩）