反骨正妹上「剪髮對決」爆哭！拍攝過程曝 Joeman道歉了
反骨男孩雙胞胎姊妹「軒姐宸妹」日前受邀參加知名YouTuber「Joeman」頻道的「平價剪髮vs奢華剪髮」影片拍攝，但妹妹艾宸卻因不滿意成果而臭臉、爆哭，除了遭網友批評不敬業外，該理髮店和設計師也遭受波及，對此Joeman今（14）日發表致歉聲明，並還原當天拍攝細節，希望大家能理性討論。
Joeman稍早在個人IG發文表示，影片拍攝當天，團隊有事前先和Andy老師預約，「剪髮前溝通時，Andy老師建議艾宸剪短會很好看，但妹妹表明目前計畫要留長不能剪太多，希望長度不要變，因此才有畫面中確認長度的環節」，Joeman指出，在這樣的前提下，「Andy老師的創作空間確實被侷限了，就如各位影片中看到的，最後只能打薄和剪層次，畢竟奢華剪髮收費高達6300元，也不太可能只簡單修瀏海、弄一個很常見的安全牌髮型」。
Joeman表示，團隊事先也都有確認雙胞胎姊妹「是否可以接受比較大幅度的髮型設計，並沒有強迫來賓剪髮與接受」，也是正常付費請Andy老師設計與剪髮，並沒有置入或收取髮廊任何費用；Joeman也透露「Andy老師也說，一個髮型漂不漂亮，本來就非常主觀，他自己參加過多次國際沙龍展，如果是從設計層面來批評他的作品，他都會虛心接受」，希望大家「不要只看新聞報導，就誤會Andy老師強迫艾宸妹妹接受理髮，便不理性謾罵，甚至沒有消費，就到GOOGLE評論刷負評，造成困擾」。
最後Joeman強調，「我也要跟各位道歉，剪髮對決這個題材從構思到找髮廊、找模特兒，中間的過程花了很多心血，但畢竟還是思慮不周，只想要找髮型相同的雙胞胎，卻沒有考慮到年輕來賓可能會無法消化理髮後的不適應，這是我們要深刻檢討的，也希望大家理性討論，不要再到店家粉專或評論下謾罵，感謝各位」。（編輯：張志浩）