中信女神比基尼連發！自爆「神秘體質」 網：辣到擦口水
中信兄弟啦啦隊《Passion Sisters》女孩希希，因擁有圓園甜美的臉蛋，以及充滿活力的笑容和個性，迅速獲得球迷們熱愛。沒想到希希今（14）日就趁著工作空檔，分享幾張比基尼照，深藏不露的身材一覽無遺，讓粉絲們辣到不行。
希希今日在IG上PO文分享工作的心情，「因為神秘的太陽體質，四天的拍攝也順利走完了，還提前收工爹斯，不管是烈日曝曬，還是中午短暫的太陽雨，反正陽光就是無所不在，膚色也黑三階了，已放棄」。
怎料，穿上粉紅色比基尼的希希，不僅皮膚白皙，身材曲線都是一等一，比例十分完美，再搭上雙手捧臉頰的害羞表情，可愛又帶著火辣的模樣，早讓所有球迷和網友看到呆掉，不知道眼睛該往哪擺。
貼文曝光後，隊友妮可、白白都來朝聖，就連應援團團長小白都驚訝表示，「大家最近瘋狂曬比基尼欸，是找到流量密碼嗎？」粉絲紛紛留言，「美到…我擦一下口水先」、「希希真的很難得曬身材」、「身材也太好」、「我要冷靜一下」。
值得一提的是，希希不僅是中信兄弟的啦啦隊成員，更是中信兄弟多年以來的頭號粉絲，對於棒球可是相當有研究，而且今年更擔任中信兄弟Twitch的實習主播，無論口才、台風都榮獲廣大球迷的肯定。（編輯：詹鎰睿）