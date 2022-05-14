租屋「天菜家電」不買會想哭！過來人全認了：方便超級多
家電是提升生活品質的重要元素，不過對於有租屋需求的人來說，過多繁重的家電，可能會為日後搬家、買房造成困擾，近日就有網友分享，自己有想買「洗衣機」的念頭，不過考量到空間和搬移的困難，讓她相當猶豫，對此眾人也紛紛給予意見。
原PO在PTT以「買洗衣機」為題發文，提到自己租屋的房東，在頂樓配有投幣式洗衣機，但清潔成效不佳，常常洗不乾淨，因此她有了買洗衣機的念頭，原PO表示「一台大概5-9K，但是算一算，如果去外面洗 （大概走路100公尺就有投幣洗衣店）一次40-50元，可以洗好幾年」。
不過原PO也強調，到外面就是麻煩，衣服要搬來搬去，洗衣狀況也未知，不過真的要買洗衣機的話，自己套房只剩廁所能放，陽台也已經被改造成廚房，沒位置了，好奇大家會選擇「自己買一台放廁所」還是「去外面洗4年？」
貼文一出，不少網友們都大推自己買一台，「看你洗衣服頻率，每天洗的話當然直接買一台小的比較划算」、「可以的話，建議買一台小的自己用，之後搬家再賣掉就好」、「4年很划算，現在很多中型洗衣機4.5000而已，洗自己一個人很夠用」、「買吧，自助洗衣店人家丟什麼進去洗你也不知道」、「買比較好，有迷你型洗衣機可以考慮看看」。（編輯：張志浩）