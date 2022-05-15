《營業中》爆鬧翻！炎亞綸突退群組、鬼鬼IG 失聯找嘸人
《來吧！營業中》找來一群藝人以實境秀的模式拍攝，開設一家名為「老屋」的餐廳，邀集真實客人來光顧，隨著播出集數越來越多，老屋營運狀況也步上軌道，讓不少粉絲大讚「真的進步超多」！而14日晚間，鬼鬼吳映潔和節目成員炎亞綸、楊銘威開啟直播與紛絲聊天，結果炎亞綸突然爆料「我們之前差點吵架，還有我退群組」，讓鬼鬼驚呼「你自己開了這個頭自己講，我不說喔！」
炎亞綸表示「就是太在意，把每個人放在心上才會這樣」原來，炎亞綸先前因「同桌一起出菜」的事件徹底走心，回顧當時情況，因當天老屋主餐有分成豬的烤肉飯以及牛的義大利麵，而同時C桌以及D桌都有點到這兩樣主餐，廚房在出餐時，將C桌以及D桌的烤肉飯同時出餐，接下來才要一起出C桌以及D桌的牛肉義大利麵，結果此舉讓炎亞綸傻眼，直接原地旋轉倒在地上，整段超崩潰，讓鬼鬼也從廚房出來關心，將他扶起表示「你先起來，不要坐在地上！」
炎亞綸向二廚楊銘威表示「認為應該要例如C桌兩個豬、兩個牛出完之後，才能夠進入下一桌的餐點製作，並透露如果分開上主餐，這樣不僅會造成同桌有人先吃，也會造成翻桌率下降的問題」不過二廚楊銘威卻不同意這樣的說法，認為「點餐單是幾乎同時送上來，如果能同時做C、D桌的豬，就直接一起製作，接著再同時製作C、D桌的牛，只需要兩次動作，而且差不到兩分鐘，我們幹嘛不能一起做？」結果當下沒達成共識，讓炎亞綸崩潰離場，獨自離開冷靜一下才回來。
沒想到錄製節目結束之後，炎亞綸就走心退了群組，隔天再退鬼鬼IG追蹤，鬼鬼透露「他有一天就在我們群組say goodbye了，全部人打電話給我，結果他全部人的訊息都不回，他就這樣退群組了，再也找不到他了，他隔天退我的追蹤」，鬼鬼也無奈的說「他只退我IG，真的很不公平！而且跟你吵的明明就是楊銘威，你退我幹嘛？」讓楊銘威在一旁笑說「我們是爭論而已，沒有吵架！」
至於為何只退鬼鬼追蹤，炎亞綸坦言「我要先講為什麼會對妳特別走心，常常我在說我的感受的時候，妳都沒有去理解」鬼鬼則苦笑表示「我理解時間比較慢」，說完立刻被虧「超慢！」事後兩人彼此都講開，鬼鬼也提到「我們在這過程中學到了真理，我們都彼此會說開 ，我們都在學習把話講開」，炎亞綸則附和認同「一定要講出來，尤其是開店跟合夥這件事，如果不把真實的感受講出來，我們很難往前進跟進步」。（編輯：張嘉哲）