反骨正妹6300元剪髮爆哭！Andy老師不忍了 抖出對決內幕
雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下新人，日前上Joeman系列單元「Joe是要對決」擔任「平價剪髮vs奢華剪髮」對決的來賓，結果妹妹艾宸因為不滿意奢華剪髮的成果，在鏡頭前臭臉，甚至在拍片現場落淚，引發兩極討論，甚至有網友湧入該名設計師Andy的IG以及店家惡意灌負評，對此，妹妹艾宸也再度致歉，解釋是自己「不懂時尚」，而也有網友給Andy老師加油打氣。
回顧當時情況，當姊姊艾軒進行完平價剪髮挑戰之後，換到妹妹艾宸這組時，請到的是一位名為Andy的設計師，美髮資歷超過37年，且是多位巨星的御用設計師，光是給他剪一次頭髮就要價6300元，讓來賓紀卜心及Joeman也露出驚訝的表情，隨後Andy老師開始設計髮型，等到成果出爐之後，Andy老師也開始細講其造型概念，包括做出層次讓頭型更顯現出來，看起來比較時尚等等，但看似非常正常的鏡頭下，卻被網友抓包此時妹妹「艾宸」的表情相當不對勁，甚至有哭過的痕跡，事後艾宸也出面證實此事，表示「當下因為剪出來的髮型不是自己想要的，當場落淚，對造型師以及Joeman非常抱歉」。
不過雖然艾宸已經出面道歉，但仍有部分網友不滿跑到Andy老師IG批評，表示「是設計師沒有好好地了解顧客需求」，甚至有激進的網友直接到Andy老師的髮廊留下負面1顆星評價。對此，Andy老師也直接講出心裡話「有些網友似乎跟艾宸一樣搞錯方向，她是來工作的，她沒搞清楚，不是來付錢給我剪髮，今天這是一個設計對決的節目，既然妳想接這個主題的工作，先要知道自己能不能給設計師做改變。」
Andy老師表示「如果真的配合艾宸的喜好只修一點點，大家又會覺得他的作品和100元平價髮廊差不多，這對我來說並不公平，主辦方也沒有想到這一點，所以這次找不對的模特給我，我只能盡量做到最好，懂得人就懂，不懂的人給我批評我也接受，我相信這位小妹妹之後就會知道我幫他設計的髮型很時尚，她會成長的，工作就是要有工作的態度，知道什麼叫專業態度」。
對此，妹妹艾宸也在IG再度發出貼文道歉表示「在這裡也要跟Andy老師道歉，老師剪的頭髮沒有不好看，我後來也常常在ig貼文看到這種髮型，是我不懂這種時尚，也覺得自己沒辦法撐起這個髮型，所以隨意的在影片上鬧脾氣，把自己的情緒明顯的表達出來，沒有尊重到Andy老師，真的很抱歉，Andy老師人很好，也沒有責怪我，但也因為這件事讓我更懂做人的道理，以後會更努力表現出敬業態度的，大家對不起，也造成Andy老師的麻煩了！真的很抱歉！」（編輯：張嘉哲）