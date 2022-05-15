Joeman對決重看一次！Andy老師一句話留伏筆 眾凍未條了
雙胞胎YouTuber「軒姐宸妹」是反骨男孩旗下新人，日前上Joeman系列單元「Joe是要對決」擔任「平價剪髮vs奢華剪髮」對決的來賓，結果妹妹艾宸因為不滿意奢華剪髮的成果，在鏡頭前臭臉，甚至在拍片現場落淚，翻車現場超尷尬，引起網友熱議。不過，就有網友將影片重看一次後發現，Andy老師在影片結尾對著來賓紀卜心講出一句話留下伏筆，讓不少網友相當期待。
回顧整起事件，在姊姊艾軒體驗完平價剪髮之後，輪到妹妹艾宸體驗奢華剪髮，但成果因為不符合心目中理想的樣子，因而在影片後半段不斷擺臭臉，甚至落淚，引發觀眾討論，事後不僅老闆酷炫出面訓斥，頻道主Joeman也出面道歉、Andy老師也為自己發聲，甚至事件也讓妹妹艾宸以「自己不懂時尚」二度致歉，盼風波平息。
而就也有網友重看該集剪髮對決時，發現在影片結尾時，來賓紀卜心表示「我是一個很容易看膩自己造型的人，我很想剪耶！所以希望我下次也可以來找Andy老師」結果Andy老師就立刻接話表示「妳下次來，我免費幫你剪一次！」讓紀卜心聽完心花怒放，尖叫喊「啊！真的嗎」並且一直拍手，臉還露出羞紅的樣子。
不少網友紛紛表示「我現在只關注紀卜心剪出來會長怎樣！超期待」、「影片中Andy老師有說要幫紀卜心免費剪一次欸，超好奇成果」、「很多人說妹妹太年輕撐不起來，那就真的想看紀卜心的成果了」、「期待紀卜心的髮型啊！」、「原來這是後續的伏筆啊！現在看出來了！變成年輕妹奢華剪髮PK成熟妹奢華剪髮XD」、「真的凍未條！好想趕快看紀卜心剪出來長怎樣喔」而也有觀眾到Andy老師IG留言表示「老師，紀卜心如果有去剪可以分享一下嗎？」Andy老師則回應「一定的，謝謝！」讓不少人超期待後續成果。（編輯：張嘉哲）