年薪百萬不是夢！科技業人資抖「真實情況」：文組別氣餒
人才為企業之本，尤其在大缺工、競爭激烈的科技業尤其重要，各大廠紛紛開出優渥條件就為了搶人；對此，就有一名自稱是半導體產業人資的女網友揭開「真實情況」，表示公司很多職缺都補不到人，半導體產業不再是理組、頂大的天下了，很多企業都願意花心思來訓練，要文組生「別氣餒」，貼文一出，掀起熱議。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「一個半導體產業的HR心聲」為題發文，表示最近一直瘋狂加班，因為公司有很多職缺都補不到人，尤其是有些主管又要求求職者一定要有相關經驗，但現在所有科技產業都在大搶人，「薪水也沒給得比較高，真的是哪有那麼多人給你挑啊，每次排人給他們面試都全軍覆沒，到時候又來跟我們HR X北」。
原PO抱怨完以後也直搗重點，「這陣子看了巨量的履歷真的很有感，半導體產業以後不會再是理組或頂大的天下了，越來越多人中字輩，甚至私立大學的畢業生，履歷拿出來也是漂漂亮亮」，她說，就算履歷很普通也沒關係，「現在很多企業也都願意花心思來訓練，不用怕自己比不過別人，文組生也不要氣餒，如果你是商管的背景，又對半導體產業有足夠的認識，向這樣的跨領域人才也越來越多企業看重，年薪百萬真的不是夢」。
貼文一出，掀起熱議，「同感，現在半導體面試機會隨便都一堆，投了馬上就有面試通知，然後又被刷掉感謝函，心累」、「半導體讚，文組如我都可以錄取了」、「才剛面完神山二面，現在在大公司科技業當主管，神山面試主管讓我第一次體驗到『打壓式面試』，嫌棄專業跟咄咄逼人的樣子實在不覺得是有要好好徵人的意思==」。
但也有網友表示，「你的粉紅頭學歷更是漂漂亮亮，但是發文邏輯完全不行，想用一堆官話騙笨笨的新人或是涉世未深的人，到一個屎缺職物，再給個開個垃圾薪資，果真是資方打手的代表，能用錢解決的事情都是小事，連小事都解決不了的公司，不是人有問題就是公司制度太爛」、「這篇文的邏輯夠怪」、「講得那麼好聽，其實就是工作內容很操吧？缺人就是要加薪，不然免談」、「哪間？半導體很多根本不願意給新人培訓時間啊，一進去就直接往火炕推，看看慘線離職率就知道」。（編輯：郭佩蓉）