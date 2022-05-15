好市多汽水機藏「1問題」！會員認了不敢說：公開的秘密
美式賣場好市多近幾年在台灣掀起一股炫風，因為其大份量且CP值超高的特色，成為婆媽補給生活日常用品的好去處，除此之外，熟食部更是不少人逛完街之後，買食物坐下好好享用的必去區域之一。而就有網友討論「那個.....有人發現好市多飲料其實有蠻大問題的嗎？」貼文引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「好市多商品資訊分享」貼文指出「 好市多熟食區那個飲料一大杯20元可以無限暢飲，但我一直有個問題，如果情侶或者朋友一起去，能不能兩個人一起喝一杯就好啊？不就不需要買兩杯？反正都是無限暢飲的啊.....我跟家人去要買都會一人買一杯，不太敢買一杯一起喝....怕被抓包，想問這是最大的Bug嗎？還是真的有人會一起買一杯，然後一起喝？」
貼文一出，網友紛紛回應「很早就發現了.......我都跟我男友一起喝一杯，都不敢跟別人說」、「我也是都跟朋友一起喝一杯....想說是無限暢飲啊」、「家人一起買一杯啊，幹嘛買那麼多杯啊？這機制不是這樣嗎」、「買一杯一起喝+1，好市多都放自助式了應該沒差吧....？」、「....抱歉我真的都買一杯一起跟朋友分享」、「這算bug嗎？公開的秘密了吧....很多人都這樣啊！」
不過，也有網友表示「好市多應該有發現這件事吧，我看過很多隔壁桌的四人買兩杯，也有三人買一杯的，畢竟是無限暢飲」、「這當作是回饋而已吧，都開無限暢飲了也不怕人家喝，還好啦」、「如果好市多在意這個，飲料機應該不會用自助的方式，感覺就沒差」、「看過六人喝一杯的，一直跑去裝，我是覺得好市多早想到有這狀況，就看會員自己的良心」、「有買一直裝分享喝我覺得還好啊！不要沒買拿自己的瓶子裝就好」。
而《NOWnews》記者也實際詢問好市多，好市多表示，西式餐飲區的飲料機，是提供內用購買熱狗或單點飲料杯的會員使用，並無限制取用次數；至於是否可以多人共享一杯，官方目前尚未回應。（編輯：張嘉哲）