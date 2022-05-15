蝦皮店到店暴風崛起！眾揭「神手法」牙起來：根本擋不住
蝦皮網購平台在現今可以說是時下最多人使用的APP，由於敢給優惠、商品折扣不斷，成為許多人網購的首選之處，而從去年10月開始，蝦皮就推出「蝦皮店到店」，並且火速在全台拓店，提供民眾直接能以住家附近的蝦皮店到店分店選擇取貨地點，推出後大受好評。近日，就有台南即將開設幾家蝦皮店到店的消息曝光，引起在地網友熱烈討埨。
臉書粉專「台南式」就貼文分享「各位觀眾！蝦皮店到店要來台南啦！而且一下子就開好多間！」只見貼出的清單當中，蝦皮店到店一口氣進駐十間門市到台南，從東區、北區、永康區甚至到安南區，都正在籌備當中，一次拓展10間店面的舉動，顯然看見民眾網購需求性非常高，相當驚人。
貼文一出，釣出不少在地網友紛紛回應「終於等到了！可以爽買了」、「仁德也要開啦！白金蝦在這邊」、「太讚了啦！終於」、「終於可以用蝦皮店到店取貨QQ好棒啊」、「希望崑山大灣永大這一帶開一家」、「終於！終於！看北部的人好像用得很開心，南部終於有了」、「羨慕....高雄都還沒有消息」、「跪求高雄店啊！實在太需要了」、「在我家這附近，我老婆要牙起來買了」。
而也有人對於一次拓展10間店面感到震驚「蝦皮真的要衝一波了....一次十間太狂」、「運費真的差太多，買一次以蝦皮19元、超商60元運費來看，十次就差390了！」、「運費低真的太強了，很吸引人，難怪可以開這麼快」、「根本擋不住，台南開第一槍後，其他縣市也會開始開了，運費能壓這麼低真的太強」、「一次十間這個太狂，根本擋不住運費低的優勢，很敢回饋給消費者」。（編輯：張嘉哲）