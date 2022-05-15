HowHow不忍了！隔離「168小時」快發瘋 拍片求助鄧福如
百萬YouTuber「HowHow」2019年和歌手鄧福如結婚，去年也歡喜迎接兒子誕生，不過近日國內本土疫情爆發，HowHow和兒子也雙雙確診，而今（15）日，他也在頻道更新影片，分享自己的隔離生活，片中因「被關太久」而崩潰，不斷求助老婆的情況，引發網友熱議。
HowHow昨（14）日才在IG上傳陪兒子玩到太無聊，「可以看到我靈魂的空洞」的影片，隔日又在YouTube以「重金屬樂」的形式表達崩潰情緒，影片一開始他就吼唱出「隔離7天~168小時！一路發」，並將自己「想吃芭樂，卻找不到叉子」的煩躁寫入歌詞，副歌更是不斷重複高喊「鄧福如！叉子咧？」可見對老婆的思念之情。
影片釋出後，許多網友們都被逗樂，紛紛留言「簡直是神曲啊！囹圄的生活讓你的靈感激發到這種程度了啊！太讚了」、「謝謝在這麼苦悶的時刻，昊哥還能散佈歡樂給大家」、「太好笑了啦！隔離期間是真的挺無聊的，要堅持住啊」、「隔離期間靈感滿滿」、「一聽就連續聽了五次，太洗腦」、「居然直接講出鄧福如～HowHow是不是已經瘋了」、「不知道錄音時旁邊的寶寶在想啥」。
而身為樂團「七月半」團長兼貝斯手的他，也被不少網友調侃「很棒，這首以後就當七胖演唱會壓軸」、「隔離激發創作靈感，七月半新專輯終於有譜了」、「想聽七月半Live演出」；此外吉他手蔡哥也現身表示「哈哈哈哈哈，所以我要開始抓電吉他了嗎」。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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