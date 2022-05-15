確診就驅離？房東嗆他「造成恐慌」　網揭關鍵：可以不走

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原PO表示，房東態度強硬，堅決要家人暫時搬，還說「如果造成其他住戶恐慌，有人退租，損失要向他求償」 ，讓家人只能大費周章回到原住所隔離，相當無奈。
貼文一出，許多網友都認為不合理，直言「合約拿出來看啊」、「反正合約也沒說這條，隔離期間他也不敢來，頂多到期叫你搬走」、「合約一定沒這條，不要走」、「要學會保護自己啦，別被房東吃死死」、「建議協商去住防疫旅館，錢拿房租來抵」。
針對類似議題，事實上，去（2021）年6月，內政部就曾在「防疫訊息專區」公告，房東不得以房客因染疫而拒絕其居住，亦不得因其有居家檢疫等情形而歧視其合法租屋權益；若違反者，依法將可處最高15萬元罰鍰並要求限期改善；且指揮中心指揮官陳時中也表明，這類問題屬於兩方消費糾紛，主要就是看合約列的條文，但依照《傳染病防治法》，不能對確診者或疑似確診者有任何歧視行為。（編輯：張志浩）
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