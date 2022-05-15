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確診就驅離？房東嗆他「造成恐慌」　網揭關鍵：可以不走

▲有網友分享，自己的家人在確診後，租屋的房東不僅不讓他在獨立套房中隔離，甚至用「造成他人恐慌」當作理由，要求暫時搬離。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友分享，自己的家人在確診後，租屋的房東不僅不讓他在獨立套房中隔離，甚至用「造成他人恐慌」當作理由，要求暫時搬離。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-15 17:56:03

國內本土疫情爆發，確診人數頻頻增加也讓許多人生活受到嚴重影響，近日有網友就分享，自己的家人在確診後，租屋的房東不僅不讓他在獨立套房中隔離，甚至用「造成他人恐慌」當作理由，要求暫時搬離，貼文引發網友熱議。

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原PO在PTT以「家人確診遭房東趕出來?」發文，指出自己的家人近日經PCR通知後呈陽性，怎料在告知房東後，房東竟要他暫時搬離，原PO說道「他明明住的是套房，自己一間，卻不給他隔離，理由是整棟樓只有同一個出入口，說要去送東西到門口給他吃，不會有接觸也不行」。

原PO表示，房東態度強硬，堅決要家人暫時搬，還說「如果造成其他住戶恐慌，有人退租，損失要向他求償」 ，讓家人只能大費周章回到原住所隔離，相當無奈。

▲（圖／翻攝自PTT）
▲原PO表示，房東態度強硬，堅決要家人暫時搬，還說「如果造成其他住戶恐慌，有人退租，損失要向他求償」。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，許多網友都認為不合理，直言「合約拿出來看啊」、「反正合約也沒說這條，隔離期間他也不敢來，頂多到期叫你搬走」、「合約一定沒這條，不要走」、「要學會保護自己啦，別被房東吃死死」、「建議協商去住防疫旅館，錢拿房租來抵」。

針對類似議題，事實上，去（2021）年6月，內政部就曾在「防疫訊息專區」公告，房東不得以房客因染疫而拒絕其居住，亦不得因其有居家檢疫等情形而歧視其合法租屋權益；若違反者，依法將可處最高15萬元罰鍰並要求限期改善；且指揮中心指揮官陳時中也表明，這類問題屬於兩方消費糾紛，主要就是看合約列的條文，但依照《傳染病防治法》，不能對確診者或疑似確診者有任何歧視行為。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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