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超商廁所該不該公共化？網抖「最大問題」嘆氣：大可不必

▲台灣超商該不該「廁所公共化？」，意外掀起網友討論。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）
▲台灣超商該不該「廁所公共化？」，意外掀起網友討論。（示意圖／記者詹鎰睿攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-05-15 19:23:16

台灣的超商雖然密集度高、服務多元，但在可不是每間門市都願意提供廁所，常讓急需的民眾感到困擾。對此，就有網友丟出問題詢問，超商廁所到底該不該公共化呢？意外湧入大家熱烈討論。

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網路論壇PTT-CVS超商版，日前就有網友丟出問題討論「大家贊成還是反對超商廁所公共化呢？」他表示，雖然在台灣有不少的超商提供洗手間，但去過日本的他，反而覺得日本比例比台灣還高。

他認為，大多消費者會因為「方便」、「在外急需」等等，站在「贊成」的角度；反觀店家可能因為礙於清理麻煩、顧客習慣差，或是衛生紙被偷走等，站在「反對」的立場較多。

原PO指出，之所以丟出「超商廁所公共化」的議題，那是因為現今的超商「有權利決定」是否要提供客人使用？可是一旦公共廁所化，就不能隨便拒絕，而且還得有人力做清潔打掃等工作，這些可能就是反對超商廁所公共化的意見，「大家會覺得贊成或反對呢？」

▲超商飲料、7-11飲料示意圖。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲大多網友反對，認為對超商來說會很麻煩，有個可以洗手的地方就好。（示意圖／NOWnews攝影中心）
貼文一出，大家熱烈討論，「超商是營利事業，不是做公益的」、「有洗手的地方就好，廁所大可不必」、「那要外聘清潔公司去專門掃了吧」、「沒有了比較省麻煩」、「個人是滿感謝超商有廁所的，偶爾內急的時候真的方便」。

結果大多人都反對，「反對，有廁所的多半店內都有味道」、「反對～可以救急，公共化不OK，感覺店員更累」、「反對！廁所都散發出很噁的味道，旁邊還鮮食冷藏櫃」、「超商是私人企業不是政府機關唉，還公共化勒」。

不過，也有人支持並表示，「贊成公共化，不過一次收費 30 元。這樣才不會髒到爆炸」、「感謝超商有廁所，上禮拜屎在滾真的恨想哭，如果要收費我超支持」、「緊急的時候真的是懷著感恩的心」、「支持付費廁所，使用者付費」、「學歐洲上廁所要收費就行了吧」。（編輯：詹鎰睿）

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