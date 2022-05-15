正妹業務「賣車穿超短」！撩人坐姿網凍未條 本尊神到了
一名網友近日在臉書社團「爆廢公社」，分享一位正妹汽車業務員的上班日常照，意外引發熱議，因為該正妹不僅皮膚白皙、雙腿修長，還擁有迷人燦笑，讓許多網友紛紛心動直呼「想買車了」，而眾人也將照片本尊神出，竟是知名國樂樂團「無双樂團」的成員溫蒂。
有網友本月6日在臉書社團「爆廢公社」發文寫道「朋友最近當汽車業務，讓我很羨慕她的同事呀」，並附上多張照片，只見圖中的美女業務員穿著絲襪、短裙，露出笑容在後車廂、駕駛座內拍照，讓價格昂貴的汽車完全淪為配角。
貼文一出，短時間就吸引上萬人按讚朝聖，紛紛湧入留言區「是不是該轉行了」、「突然很想換新車，不知道為什麼」、「每天上班看到這妹子應該很開心啊」、「感覺業績達標一定輕輕鬆鬆」、「求服務據點，最近剛好想換車」、「真的是賣車嗎？沒看到照片裡有車啊」。
此外，也有網友起底，該正妹其實是國樂樂團「無双樂團」的成員溫蒂，今（2022）年2月開始在台中擔任某汽車品牌當業務，平時個人社群除了分享業務工作日常，也會發表外拍作品及音樂演出日常，她也稱自己豐富的生活是「斜槓人生」，IG經營至今也已有1.6萬粉絲。（編輯：張志浩）