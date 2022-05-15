面試完「寄感謝信」被刷掉？內行抖出致命原因：來不及了
有求職經驗的人都知道，面試一直以來都是相當具有挑戰性的任務，因此從進公司到所有流程結束，面對任何問題都須注意自身的言行舉止以及應答，不過有網友就好奇，許多人會在面試結束後寄一封「感謝信」回公司，不僅能加深印象，似乎也能提升錄取率？貼文釣出不少內行回應。
一名網友在論壇「104職涯診所」發文提及，自己去年大學畢業，上周面試了一家覺得很不錯的新創公司，但不知道面試後多久會收到通知，原PO表示「聽說如果面試到喜歡的公司，可以寫感謝信給對方，讓他們加深印象，想請問一定要寫信給對方嗎？我信裡面可以問我是否有可能被錄取的機會？還是只要純感謝就好」。
貼文一出，吸引不少網友留言給予建議，留言「我通常都不寫, 覺得感謝信跟錄取率，似乎也沒有正相」、「我自己身為面試官, 從來沒有期待過感謝信, 也不存在『不寫很失禮』的問題」、「不用寫啦，感謝信有點像求人的行為，這種信，用人單位收到煩了，而且大家內容都差不多」。
此外，也有內行認為，要寫可以，但內容需多加斟酌，「建議只要寫感謝信就可以了，這是人和人相處基本的禮貌，不用再問錄取的機會」、「你多寫有沒有機會錄取，人家看到基本就直接刷掉了」、「真的要寫，也是寫在面試中，忘了展現個人價值的補充，結尾是靜候佳音，不會去問是否錄取」、「不太建議直接問是否有可能被錄取，很多時候人資主管可能沒決定權，因此這問題很難用信件直接回答」。（編輯：張志浩）