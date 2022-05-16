獨／6300元剪髮對決真相！Andy老師解答　大咖合作名單曝

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Andy老師1989年創立髮型設計品牌EROS，從那時開始，台灣在髮型設計上有了「專業技術分工」的概念，創立至今33年，Andy老師培育出非常多髮藝界的人才，並且在台各地也執行了技術師制度，也是因為Andy老師將「專業、前衛、藝術」的概念帶進台灣美髮界後，創造了新的髮藝時尚潮流以及髮型設計師的價值，往後更成為許多藝人指定的髮型造型設計師。
Andy老師接受採訪時提到，「我自己本身就是從香港最高檔的髮廊當起助理，來到台灣之後，把以前在公司的歷練帶來，把高級髮廊的理念在台灣落實，以前我剛來台灣的時候，都是理髮連鎖店，沒有所謂的高級髮廊，我花了很多時間，致力於美髮產業的發展，可能年輕人不了解，但我可以跟你說在東區，任何一個有明星光顧的店家，收費2000元至3000元的價位，幾乎都曾經是EROS的助理，或者我公司出去的設計師所開」。
Joeman對決協調髮型過程！Andy老師親自還原始末
Andy老師透露，當初艾宸因為沒辦法接受很大的突破跟改變，一開始提出希望還是長頭髮，以及保持瀏海的樣貌，但這樣其實對我來說受限蠻大的，後來才與經紀人以及Joeman協調是否可以修短一點，因為當時姊姊已經剪完，就想說以姊姊的頭髮長度為基準，畢竟是對決的節目，這樣子也比較能比較如果同樣的長度，就會有不同層次的效果，當時艾宸都有點頭答應。
「但後來剪完時艾宸一時之間無法適應，所以她的哭我能理解」Andy老師透露「她畢竟不是專業的模特兒，但要清楚知道這是一個工作，好比一個時尚秀的模特兒，不管設計師的衣服多奇怪、你多不喜歡，但你要有一個認知是『我接了這個工作，我就接受這個衣服，去走這個秀』，但她的年紀還輕，所以她的反應我能理解，於是當下停下來，讓她整理一下情緒再進行錄製」。
Andy老師說，當下覺得妹妹已經很努力控制情緒，但畢竟是小朋友，沒辦法在鏡頭前表現自然，這個是需要訓練的，他們公司也應該在接這個案子前就要給她們一個教育。不過，Andy老師也坦言「但這件事我也有疏忽，我應該思考多一點，讓Joeman知道我剪髮的風格，不論是技術也好還是公司氛圍也好，呈現出一個完美的對決，我當時沒想得太清楚，九妹也可能想說找到一對雙胞胎很好做對比，也是第一次做這個題目，如果當時找到符合我設計的模特兒，那就不會發生這些問題，雙方其實都沒想太多」。
「工作vs客人」酸民先搞清楚！剪髮落淚的還有她
「妹妹當初想說有機會曝光，但她沒有想過這是一個對決，是一個工作，這與作為客人的自己差別很大」Andy老師提到，過去名模孫正華也接了一個廣告，導演把她帶來給我設計造型，結果我一刀剪下去她就哭了，她也是一下子不能反應不過來而落淚，但有時候她們不了解這是一個工作，「我也等同於接了一個工作，我當然是要聽導演的，導演的要求我一定要做，導演說適合就是適合，因為工作他有一定的腳本跟劇情」，而且當時哭到完全沒辦法剪，回家休息之後才又回來設計，所以艾宸的事件我經驗也是有，我一點都不覺得有什麼。
不過，對於酸民們批評「就是不按照客人的要求才害人家哭」，甚至有網友到Google評價狂刷負評，Andy老師也無奈的說「一些網友不是我的客人，從來沒有來消費，直接看影片就去留下負評，這完全是在損害我們EROS的名義，這也很像是在把風向帶成『很像我們收費那麼高，一點都不尊重客人』的嚴重批評，如果今天你是消費來過我的髮廊，你不滿意來做評論，我虛心接受，但網友這樣沒來過我們髮廊，惡意中傷其實我們都是可以提告的」。
6300元剪髮存在的價值！美髮教父有自己的堅持
Andy老師表示，這種高級髮廊的生態，就像是你搭乘飛機時，搭乘經濟艙與頭等艙的概念一樣，雖然目的地相同，但是享受的服務肯定是不同的，因為一般人不知道我們EROS的生態，我們的設計師訓練非常嚴格，對於頭髮的結構跟細節都有非常深度的了解，不是像外面平價剪髮有些一兩年就能夠上場，我們的設計師每一層的「技術考核」，都是非常嚴格的把關。
除了技術之外，我們與國外的流行也有非常密切的連結，因為我們常常跟很多國際大師共同工作，看得東西自然比別人還要來得更多，包括我們的環境跟服務這些我們也是非常要求，價位成本比別人高，收費自然就比其他店家還要高，Andy老師自信表示「我花了很多努力推廣高級髮廊的生態，我們也有很多專業作品去參加國際比賽，用我自己的堅持在國際發揚光大，我相信全台灣在國際上拿最多獎項的就是我們公司」！而原本預計六月被受邀出席韓國國際的髮型秀，但因為疫情關係，回國必須隔離多天，讓Andy老師也忍痛推掉。
多位大咖藝人指定設計師！平民也能享有高品質剪髮了！
談到Andy老師合作過的對象，Andy老師透露已經多到數不清，其中列舉幾個代表性人物，包括鍾麗緹、鍾楚紅、梁詠琪、海清、章子怡、小S、張鈞甯、李心潔、周迅、王力宏、陶晶瑩等等，都曾經讓Andy老師親自操刀過，Andy老師強調「對於設計這塊常常有一些天馬行空的作品，一般人可以無法理解，但一定要尊重專業，而不是今天你不是客人，又擅自給專業的設計師冠上『不尊重客人』甚至有刷負評的舉動，這些都是不妥善的」。
對於這次影片後，不少網友也敲碗想要朝聖Andy老師的髮廊，Andy老師也獨家透露「目前已經規劃新的品牌『e PLACE』，剪髮收費價格區間大約落在800元到一千多不等，除了照顧年輕新生代的設計師之外，也希望透過親民的價錢，讓民眾體驗到EROS的剪髮技巧，享受我們的設計，也許環境沒有EROS那麼的奢華，但也非常歡迎大家前來體驗」。（編輯：張嘉哲）