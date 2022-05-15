啦啦隊遭轟「整天賣騷」！女神不忍了 揭幕後辛酸槓酸民
國內運動產業的啦啦隊近年成為各界矚目的對象，不只帶動比賽場邊的氣氛，場外話題各式不斷，不過今（15）日台新夢想家籃球隊，啦啦隊隊長梓梓（董梓甯）卻在IG透露，有網友狠酸啦啦隊「整天賣騷、素質爛」，而入行已有一段時間的她，也透過限時動態寫下長文回擊。
梓梓在限時動態公開球迷的漫罵留言，該網友提及「不知道我們的騷貨啦啦隊隊長所謂的強化是什麼，是再脫一點、露多一點嗎？不好好學啦啦隊的精神，整天在那邊賣騷，還去嗆聲球迷、干擾MVP訪問，我們的啦啦隊素質怎麼可以爛成這樣，還是妳把樂天那種那套帶進台中？」
面對酸民無禮的發言，梓梓則回覆「一次罵到兩個隊伍你真的很酷，說別人騷貨跟爛，這就是你所謂的素質？這幾天我真的不知道你們怎麼了？網路的人怎麼了？」她強調「心態有問題的人，你們看到的永遠只有覺得我們很騷很露，卻不曾想過我們在怎麼樣跟球迷互動，讓我們主場更熱血更好玩」。
梓梓更進一步揭露，「每次球賽結束，我都會去看遍所有YT有拍到我們的影片，一一留言道謝，球賽結束累得要死，還要回放我們每一場球賽，看我們有沒有能改正的地方，如果你眼裡只看得到壞的、看不到好的，你怎麼看就代表你心裡是怎麼樣，那是你不是我，請不要否定別人所有的努力」。
最後梓梓也強調「嗆聲球迷、干擾MVP訪問」這類指控，她當天根本沒有上班，也不知道其他女孩做了什麼，但「主場文化就是這樣，我也不是白白被你攻擊的」，更在下一則限時動態PO出公然侮辱的條文直言「難道是知道我前幾週確診，你在為我創造被動收入嗎？」（編輯：張志浩）