楊繡惠拋交往震撼彈！小嫻現身回應 白雲喊一句耐人尋味
藝人楊繡惠為人海派，說話不僅風格嗆辣，且話語間有條理能塞進不少梗，成為觀眾的開心果，雖然目前已經57歲，但仍舊保養的相當不錯。而15日深夜時，楊繡惠突然曬出與白雲的合照，無預警宣布「我們在一起了」，貼文引發熱烈回應，不少藝人朋友也都獻上祝福。對此，白雲雖然沒有正面回應，但同樣也在深夜1時許，在臉書發出跟友人群組對話，其中也發現納豆、小嫻也有關注此事，讓不少網友笑翻。
楊繡惠15日晚間在個人臉書發文表示「我們在一起了！恭喜我們吧」文末並附上一個親嘴的表情，只見貼出照片中，楊繡惠一手與白雲十指緊扣，另一隻手則是搭在白雲的肩膀，但詭異的是，白雲的臉色看起來有些微尷尬，讓人分不清這到底是真是假。
而雖然不知道消息真假，但仍舊有不少圈內藝人朋友留言祝賀，包括黃豪平、郭昱晴、謝金晶、唐從聖、李國超等人都有留言祝福，而不少粉絲也湧入白雲粉專詢問真相，結果白雲在16日深夜1時許，發出一張群組的對話，只見該群組名稱為「黃精單身漢」，在15日晚間11點43分時，剛康復出院的納豆突然在對話框表示「乾！真的假的！」正巧與繡惠姐發布消息時間一致，顯然看到消息後非常驚訝，讓白雲看到後笑著表示「豆哥你終於回應啦！我好想你啊！」但也並未正面回應與繡惠姐的戀情傳聞。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「確枕楊姓（確定枕邊人是姓楊）」、「不管怎麼樣，還是祝福你跟繡惠姐XD」、「哥.....你不要嚇唬我們啊」、「如果是真的就太強了！祝福哥姐」、「是真的也沒差吧，勇敢追愛啊，祝你們幸福」、「連納豆還在養病都飆髒話了XD」、「繡惠姐很辣啊」；而剛與金剛分手的小嫻也留言表示「超棒的哥哥」，讓白雲親自回應「最近大家心情不是很好，沖喜！沖喜！」回應留下無限遐想空間。（編輯：張嘉哲）