黑男女友認「不敢看他影片」！狂約會辣妹 新片預言成真
YouTuber「黑男」先前因為推出在路上幫其他人配對的系列單元，因而聲名大噪，而近些年開始陸續轉為多元題材，但每支影片都會邀約一些清涼尺度的辣妹來當嘉賓，結果最新一集的節目卻出事，其混血女友Lucy（盧蓁）突然在個人IG寫下「看了今天的影片，真的氣炸了」！而黑男也在該集節目中曾表示「我會不會被Lucy殺」，結果預言成真，讓少網友笑翻直呼「互動太可愛！」
黑男近日上傳「絕對能約到頂級網美的方法」新影片，影片內容中，黑男使用約會平台，邀來一位身材姣好，且笑容甜美可愛的網紅小璦約會，一見到面時，黑男直接大讚對方「又有氣質又可愛，且跟照片長得一模一樣」，影片中段，由於待會要衝浪，小璦因為有做指甲必須做防護，結果黑男就餵食小璦吃東西，還開玩笑表示「我會不會被Lucy殺」。
不料，女友Lucy在看完影片之後，就在IG寫下「我長期不敢看黑先生的影片，怕自己會氣炸，結果看了今天的影片，果然真的氣炸了！」網友也立刻跑到黑男影片下方留言表示「你在鬧！Lucy生氣了啦！」、「預言成真了，回家準備跪算盤」、「露西30秒後抵達戰場！黑男保重」、「羨慕黑男有另一半，還可以不斷約妹子出來」、「公開約妹還拍片！真的太壞了黑男」。
而黑男看網友熱烈回應，也出面表示「哈哈哈哈哈哈！我已經在跪算盤了」；至於已經有女友還拍攝這系列的題材，會不會有問題，黑男則透過IG表示「謝謝露西總是放心地讓我工作，給我最大的支持」，間接解釋女友並沒有反對他拍片。
而隨後，許多網友擔心Lucy是真的非常生氣，紛紛湧入IG關心替她罵黑男，也有人認為Lucy是在蹭流量等等，Lucy也再度發文表示「男女朋友多少會有爭執，我很尊重黑先生的工作，每一次他都會提前報備工作內容，但多少看到影片有一些對我來說蠻敏感的互動，還是會有感覺的，但我選擇包容跟尊重，這麼久了我也才講一次，結果底下留言罵爆我跟黑先生，我的天，大家都是同種生物，不要互相傷害好嗎？QQ」。（編輯：張嘉哲）