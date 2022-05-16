輔大女神「1顆鈕扣遮上圍」！火辣兇片瘋傳 2小時看不完
知名YouTuber奎丁擁有姣好的外貌以及身材，搭配敢說敢嗆、直來直往的個性，圈粉無數，由於身材曲線曼妙，在學生時期的她被封為是「輔大豪乳女神」，從擔任YouTuber之後，則被網友譽為是「社會丁姐」、「雅典娜之帝」等等，近日，她在自己個人IG曬出自己日常穿搭，沒想到其服裝造型奇特，讓不少網友看完直呼「影片有2小時....你敢信」。
奎丁在個人IG貼文指出「早安，假日這個時間醒著很早吧」，並且搭配的不是照片，而是影片，影片中她穿著一件黑色毛衣套裝，不僅背部大膽挖洞露出美背以外，轉到正面更令人驚艷，上半身僅靠1顆鈕釦防守，胸前的好曲線一覽無遺，甚至因為鈕扣只有一顆，還有些罩不住，搭配高冷又精緻的五官，相當吸眼球。
而影片大概約只有3秒左右，卻讓不少網友紛紛表示「照片轉場太快....2小時看不完欸」、「老天！丁姐的衣服都好辣」、「這件尺度真的太辣了吧！」、「這件很兇餒，性感爆」、「這一件真的非常兇....但看著看著就過一小時了」、「看了十次，很想看那衣服的設計到底是長怎樣XD」而性感程度就連另一名YouTuber喬瑟夫也忍不住留言「我第一次按再看一次」。
事實上，奎丁因為身材姣好以及標誌的臉蛋，遭到網紅小玉拿去製作AI變臉影片，牟取不法獲利，日前聽聞小玉開完庭後鞠躬道歉，審判長更告訴小玉「如果有獲得原諒，量刑會少很多」，讓奎丁沉痛表示「一直到現在，網路上一打名字搜尋到的這些，誰是開端？傷害又是誰造成的呢？道歉也是，不道歉也是，都不會原諒！」讓當時不少粉絲都相當心疼。（編輯：張嘉哲）