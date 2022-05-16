全家結帳「神級新服務」抖出！店員愣住 眾讚：根本德政
台灣便利商店密度非常高，由於24小時營業加上應有盡有的特性，成為民眾日常生活中不可或缺的重要店家，而隨著時代與時俱進，超商推出新功能服務也見怪不怪。近日，就有網友討論「全家的結帳面板已經換了欸？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「前兩週去台北雙連的全家，看到這種直立式的結帳螢幕，覺得很新鮮我就問了一下店員，他跟我說目前全台只有他們店有，但我不確定他是不是亂講的，他說這種直立式的螢幕較大可以讓客人看得較清楚帳目，測試後也許以後也會引進自助式結帳」只見貼出的照片，原本橫式的結帳面板，被改成直立式的面板，民眾可以清楚在上頭看出自己購買東西的名稱、數量、單品價錢以及總價，資訊記載的非常清楚。
貼文一出，不少網友紛紛回應「面板上面還有一個鏡頭欸，不知道要做什麼用」、「這個面板好大，終於可以看到購買商品明細，好喜歡喔！根本德政」、「我是覺得掃條碼機也可換一下啦！不然每次都在那邊敲敲敲XD」、「哈哈只有我覺得廣告版面也佔蠻大的嗎？」而也有網友提到「7-11我內湖這邊也有改欸，是新的嗎？有點像家樂福那種自助結帳的感覺，有沒有人有情報？」
而《NOWnews》今天一早前往信義區7-11以及全家門市查看，發現還是屬於原來橫式螢幕的結帳櫃檯，詢問兩家超商門市店員，店員都是先愣住不懂什麼是直立式螢幕，看完照片後向記者透露「目前沒有收到結帳面板會更新的情況，推測應該是有特殊或者旗艦店家率先使用測試，之後官方才會有消息」。（編輯：張嘉哲）