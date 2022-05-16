50歲女徵婚「男方沒8千萬」不嫁！自曝優勢：貌美身材好
許多人會為了自己、子女的終身大事感到憂心，無論是透過自由戀愛或者媒人婆介紹，都希望能找個好對象；對此，人稱「晴姊」的嘉義婚宴主持人黃淑晴，同時也是嘉義有名的媒人婆，過去曾促成多段姻緣，現在也時常透過通訊軟體幫親朋好友介紹對象，不過近日她就收到一名50歲的單身女子想找對象，但條件卻相當嚴苛，也讓她相當苦惱。
黃淑晴在臉書粉專發文，分享近日收到的一則私訊，並直接貼出對話截圖，只見女方介紹自己的職業是名護理師，年紀50歲，身高164公分、體重55公斤，無婚史、無子女、生活單純，更稱「本人貌美、可愛、有氣質，身材很好」。
該名女子接著開出「擇偶條件」，「不限離婚喪偶」、「要有錢人、開公司、或嫁國外、或有錢人退休皆可」、「對方家庭要單純、子女不得干預男方的事」、「可以照顧對方身體健康、一輩子貼身特別護理師（今行情一個月30萬）、陪同國內外洽商、旅遊」、「對方年齡70以下、不能太胖」，最後，她也要求「對方現金、有價證券、加不動產要8千萬以上、以備兩人到終老衣食無虞」。
不過如此嚴苛的擇偶條件，也讓晴姊相當頭痛，「現代婚姻介紹，男多於女，比例是9:1，女生真的少之又少，雖然晴姐是媒人婆，但是這樣的擇偶條件，真的不太容易」，並請網友們協助，若身旁有符合條件的男性朋友，「再麻煩您聯絡晴姐」。
貼文一出，立刻掀起熱議，「沒~~4.....千萬，那就千萬別出來嚇人」、「晴姐，您回她說您要的條件有，但他們限年輕貌美」、「有這麼好的條件我會自己留著吧，哈哈，就怕對方不要…」、「她怎麼不想想自己都幾歲了？」、「有這樣條件的男生，也會挑年輕的吧」、「請她去睡覺吧！夢裡什麼都有」、「這個條件可以找30歲的了」。（編輯：郭佩蓉）