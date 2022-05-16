全聯「新隱藏服務」不知虧大！婆媽瘋搶便宜：第一次知道
全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長的特性，成為不少婆媽買菜的愛地，其獨特的APP支付模式「PXPAY」也時常掀起討論。對此，就有一名女網友分享自己前陣子跟上PXPAY團購的鹹酥雞，覺得很幸運，貼文一出，婆媽全對「團購」一事感到震驚，紛紛直呼「第一次知道」、「感謝通知」。
該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示前陣子PXPAY開團的鹹酥雞又上了，上次她幸運有跟到，但看到很多人後來說缺貨都沒團到，因此這次開團她也來提醒大家，「這次又開團囉！上次買回家，家人也都很愛，個人也滿喜歡的，很涮嘴微微辣，但小孩可以接受，家裡人多，一次一包就沒了還吃不夠，上次沒買到的快跟上吧，現在疫情期間，都不敢到處跑，多買一些冷凍食品放著有備無患」。
貼文一出，婆媽震驚，「謝謝～第一次知道全聯可以團購，已下單」、「謝謝分享，不知道全聯也有團購，立刻下單了，還可以在鄰近的全聯店取真方便」；也有不少人紛紛道謝，「感謝通知～立刻再去團2包」、「謝謝，已團」、「感謝告知，立馬團2包～～」、「全聯便宜好多啊」。
還有網友分享團購相關事宜，「要更新app，允許位置資訊，就會有鄰近店家團購資訊了」、「我昨天也是剛好打開了就看到附近的全聯也有開團，全聯價格很優惠欸，賣1000克的，記得之前超商買500克的也是要兩百左右」、「我問過全聯店員，如果信用卡不能用，就要先去全聯用現金儲值進去PXPAY才可以團購」。
而《NOWnews今日新聞》記者也實際打開全聯APP「PXPAY」查看，發現在頁面中間有一小區域是「團購」專區，點進去就能看見好幾樣團購商品，最上面介紹則寫著「團結力量大，一起團省更多」，若民眾有需要也能到APP實際查詢，說不定能買到需要的東西也能撿到便宜。（編輯：郭佩蓉）