台灣「耽誤大賽」超激烈！麥當勞變薯條店 它賣錯好幾年
在台灣，不論是餐廳或者各行各業，都一定有其最具特色的東西存在，例如只要想到麥當勞，大家無不想到那「無可替代的薯條」，因此也有不少網友稱麥當勞是薯條專賣店，而這種「耽誤性質」的特色，在近日備受網友討論，不少都分享心中的本體搞錯的商家或者企業，儼然形成一場大型的「耽誤大賽」，相當逗趣。
近日，就有網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「台灣真的很多商家跟企業被耽誤，像是全家就是被便利商店耽誤的霜淇淋店、石二鍋是被火鍋耽誤的冰沙店、拿坡里是被披薩耽誤的炸雞店、摩斯漢堡是被漢堡耽誤的紅茶店、台鐵是被火車耽誤的便當店、肯德基是被炸雞耽誤的蛋塔店、星巴克是被咖啡耽誤的建築設計師+蘋果展示店等等，大家還覺得有哪些被耽誤了呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「孫東寶！被牛排耽誤的玉米濃湯店」、「Ikea！被傢俱耽誤的餐飲店」、「唯一支持王世堅是被政治耽誤的搞笑藝人」、「OK超商被便利商店耽誤的取貨店」、「網咖被電腦耽誤的泡麵店」、「三商巧福！被牛肉麵耽誤的酸菜店」、「錢櫃被KTV耽誤的牛肉麵店」、「千葉火鍋被火鍋耽誤的buffet餐廳」、「好市多被量販耽誤的熱狗店」、「釣蝦場才是真的被釣蝦耽誤的熱炒店....釣蝦場的熱炒都超好吃」。
而網友列出的所有「耽誤選手」來看，最多人認同麥當勞為被漢堡耽誤的薯條店，因其獨特薯條風味太強，讓不少人想吃薯條第一個就是想到麥當勞；而另外，台鐵為被火車耽誤的便當店呼聲也非常高，不少人紛紛表示「台鐵賺錢根本是靠便當在賺啊！絕對耽誤之最！」、「台鐵便當絕對最強，副業比本業還更強＝＝應該是賣便當不是火車票，賣錯好幾年了！」而事實上，每年銷售出的台鐵便當數量確實相當驚人，在2019年時，台鐵當時就成立附業營運中心，當時光是靠鐵路便當、鐵路觀光、文創商品營收即達9億台幣，其中鐵道便當佔7.5億，難怪被網友譽為是「耽誤大賽冠軍」，可以說是當之無愧。（編輯：張嘉哲）