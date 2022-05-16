COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

從沒看過！外送員送餐見「牆上裝一物」驚呆：專業的客人

▲有一名外送員分享送餐時，一位顧客在住家外自行設置的「外送箱」，超專業的設計也掀起熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲有一名外送員分享送餐時，一位顧客在住家外自行設置的「外送箱」，超專業的設計也掀起熱議。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-16 11:25:59

本土疫情未趨緩，許多民眾叫外送時為了減少染疫風險，都會選擇無接觸服務，請外送員將食物放置門口地板或是管理室；對此，就有一名外送員分享送餐時，一位顧客在住家外自行設置的「外送箱」，超專業的設計也讓大批網友紛紛直呼「超棒的設計」、「真專業」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名外送員網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文及圖片，分享自己在外送時遇到有客人自己在家門口裝了「外送箱」，讓他不禁讚嘆「什麼叫專業的客人，一目了然啊」。

只見原PO分享的照片中，大門口旁邊有一個像是信箱的箱子，上頭貼著兩大外送平台的LOGO貼紙，甚至還在上面貼上「拉」的字樣，提醒外送員將餐點放進去，也能避免食物被雨淋濕或沾上灰塵，影響食物品質。

▲有一名外送員分享送餐時，一位顧客在住家外自行設置的「外送箱」，超專業的設計也讓大批網友紛紛直呼「超棒的設計」。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
▲有一名外送員分享送餐時，一位顧客在住家外自行設置的「外送箱」，超專業的設計也讓大批網友紛紛直呼「超棒的設計」。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》）
貼文一出，網友全讚翻，「真的專業耶！每次客人留言說放在門口地上就好、尤其食物、我自己都沒辦法接受」、「很用心」、「喜歡這樣的好客人」、「好專業，好想要」、「根本羊奶箱的延伸」、「客人有心，方便自己也方便外送員」、「好棒喔」、「真貼心」、「客人懂將心比心」。

其中，也釣出不少外送員留言，「這戶我送過，在台南永康，辨識度超級高的」、「這個在台南永康那邊，超級棒的設計」、「這間我也送過」、「送過，隔壁鄰居也都有裝」、「好久沒送這間了，以前很常去」。（編輯：郭佩蓉）

吃壽司郎點1品項超級盤？老饕反讚「是本體」：小孩愛慘

他轟司康根本麵粉！內行揭「正確吃法」：吃錯被英國人笑

面試上台積電「這職位」卻猶豫了！知情人抖內幕：有夠爽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀