從沒看過！外送員送餐見「牆上裝一物」驚呆：專業的客人
本土疫情未趨緩，許多民眾叫外送時為了減少染疫風險，都會選擇無接觸服務，請外送員將食物放置門口地板或是管理室；對此，就有一名外送員分享送餐時，一位顧客在住家外自行設置的「外送箱」，超專業的設計也讓大批網友紛紛直呼「超棒的設計」、「真專業」。
該名外送員網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文及圖片，分享自己在外送時遇到有客人自己在家門口裝了「外送箱」，讓他不禁讚嘆「什麼叫專業的客人，一目了然啊」。
只見原PO分享的照片中，大門口旁邊有一個像是信箱的箱子，上頭貼著兩大外送平台的LOGO貼紙，甚至還在上面貼上「拉」的字樣，提醒外送員將餐點放進去，也能避免食物被雨淋濕或沾上灰塵，影響食物品質。
貼文一出，網友全讚翻，「真的專業耶！每次客人留言說放在門口地上就好、尤其食物、我自己都沒辦法接受」、「很用心」、「喜歡這樣的好客人」、「好專業，好想要」、「根本羊奶箱的延伸」、「客人有心，方便自己也方便外送員」、「好棒喔」、「真貼心」、「客人懂將心比心」。
其中，也釣出不少外送員留言，「這戶我送過，在台南永康，辨識度超級高的」、「這個在台南永康那邊，超級棒的設計」、「這間我也送過」、「送過，隔壁鄰居也都有裝」、「好久沒送這間了，以前很常去」。（編輯：郭佩蓉）