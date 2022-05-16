金髮妹微積分課「狂晃2分鐘」！萬人暈爆：放0.5倍速看懂
台灣知名數學補教名師張旭，憑藉一頭腦的知識，甚至曾將影片上傳至成人網站Pornhub，引發國內外網友注意。近日張旭老師在YouTube頻道上貼出一則影片，畫面中出現一名金髮辣妹上台靠進黑板，隨即開始大動作擺動狂晃，讓底下網友們全暈爆，甚至還有人以0.5倍速仔細反覆觀看，大讚「終於學會了！」
張旭日前於YouTube頻道「數學老師張旭」上貼出一則影片，其在標題直接寫道「這題你一定會看完，但你一定忘記我在講啥，不管看幾次都一樣！」影片中張旭老師一同以往認真教學，但從影片3:25處開始，突然出現一名穿著背心的金髮正妹上台，隨即靠近黑板拿起板擦當起板妹，將左側黑板擦拭乾淨。
怎料，金髮妹一轉身，上衣竟開了個大洞，胸前的火辣身材根本藏不住，加上高顏值的精緻臉蛋，讓底下學生根本坐不住。不僅如此，金髮妹還拿起板擦開始大幅度地搖擺狂晃，最後索性放下板擦，賣力地跳起類似「Baby Shark」的舞步，熱舞時間長達2分多鐘，學生們根本無法專心聽課。
短短幾分鐘的影片曝光後，至今已有超過6萬多人觀看，不少網友紛紛大讚直呼，「這個baby shake是我看過最美的」、「建議0.25倍速，看得比較清楚」、「為什麼我看微積分感覺畫面好晃啊」、「微積分跟球體晃動力學真的有絕對的關連性」、「放速度我用0.5倍率速度，仔細反復觀看3小時…… 終於學會惹」。（編輯：陳雅雲）