廚房最必備哪家電？內行秒喊「它」一次抵3台：CP值太高
現今推出越來越多功能的家電，每種都有不同特色及用處，對此就有網友表示，他搬家後的廚房只能容納2-3台電器，因此在考慮是否要買一機多用的蒸烤爐，貼文曝光後，不少過來人返勸購入水波爐，並點出關鍵：「水波爐省空間啊，比蒸烤爐多了微波！」
該名網友在PTT貼文，他以「請推薦一機多用廚房家電」為題，表示近期正在準備搬新家，還在物色一些廚房電器，不過因空間較小，最多只能放2到3台電器，目前考慮電鍋以及烤箱，也想要有微波或炸功能的產品，因此好奇問：「如果是你，你會把最後一格席次留給烤箱還是這種一機多用的蒸氣烘烤爐？」
貼文一出，網友紛紛留言，「我有蒸烤爐跟氣炸鍋，覺得氣炸鍋更實用，炸物噴油丟進去很快就好」、「只剩一個空間就蒸烤爐吧」、「如果只剩一格，我會選蒸氣烘烤爐，因為功能比較齊全，而且還有自動清潔，做完菜也不用擔心清理很方便」、「我會買微波爐」、「電鍋可以蒸，瓦斯爐也可以蒸，單純烤箱或氣炸烤箱比蒸烤箱好」、「不烘焙氣炸鍋可替代烤箱」、「我是萬用鍋＋電磁爐」。
不過，大多數網友都建議可以購入水波爐，「是我會買帶微波爐功能的產品，像是水波爐」、「只有一格我會選水波爐，我家現在也是用水波爐，早上用烤箱功能熱麵包或是用蒸氣功能蒸包子饅頭，下午用烤箱功能烤下午茶點心給小孩，晚上用微波功能加熱食物，或是上烤下蒸功能同時做菜」、「原來水波爐有這麼熱門，好多人在用」、「水波爐省空間啊，比蒸烤爐多了微波」。（編輯：賴禹妡）