3+4鬆綁？陳其邁：可彈性調整加兩次快篩

中央討論鬆綁3+4居家隔離，讓打滿三劑疫苗且快篩陰性的民眾免居家隔離，對此，高雄市長陳其邁今（16）日受訪時認為，可以做一些彈性的調整，在未來放寬的時候，能夠加上兩次快篩，比如說第一次的快篩再加上有症狀的快篩，或者是七天結束的快篩，搭配兩次快篩來做自主健康管理期間在病情的監測，在有配套的情況下，讓居家隔離的制度可以更可行。
陳其邁指出，像高雄昨天的個案3800多例裡面，大概有13%是屬於隔離期間陰轉陽，所以這個比例也不低，或者是匡列家人採檢部分大概有三分之一左右的個案，意思就是說同住家人裡面當一個確診個案發生，同住家人第一次發生的時候去篩大概可以有三分之一左右的確診機會，所以就是在未來放寬的時候，能夠加上兩次快篩來做自主健康管理期間在病情的監測，政府的重心應該要逐漸回歸到醫療端處理輕重症分流跟中重症的治療。
而被問到若用兩次快篩取代居家隔離，現在的快篩量能是否足夠，陳其邁說，高雄現在居家隔離是大人三支、小孩兩支快篩，目前也加緊在採購，在市場上政府部門大量採購還是買得到，也問過幾個縣市，大概這個部分還是有。
陳其邁認為，這個快篩就是以篩代隔，就可以減輕人民在居家隔離的不便，又可以把風險控制在一定的範圍，過去 Alpha、Delta重症死亡比例很高，當然要用居家隔離比較強的手段，現在Omicron病毒的特性已經流感化、傳播力更強，若要持續的清零，只會走上像中國，在上海北京大規模封城所帶來的後果，這後果是承擔的社會成本、經濟成本跟國家付出的成本相對的比較。
※【NOWnews 今日新聞
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