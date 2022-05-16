職場「這錯誤」超常犯！全場秒喊＋1哭了：比會做事重要

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不過，原PO透露，他近期對這點徹底改觀，發現職場社交大過於做事，尤其女性群體為大宗的公司更為常見，「我自己就因為當獨行俠被警告過，主管是嘻嘻哈哈的人，碰到我這種有界線感的人，就會對我差別待遇，我很不喜歡要我跟妳嘻嘻哈哈，卻又要擺主管的姿態做事，然後還要我們不要把妳當主管對待」，這讓他相當無奈嘆：「台灣的職場文化希望團隊和樂融融，但根本不可能…這種沒有邊界感的職場文化只會做表面，然後檯面下防來防去，我覺得很幼稚，有人跟我想的一樣嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「深有同感，差點以為是自己發的文」、「原本我一直都是這樣的人，後來被人點醒後，做人比做事還重要，會影響到升遷加薪，逼不得已才改善跟他們溝通，但還是很累，溝通上有些有代溝，談話很難談，漸漸又變成獨行了，還是再次尋找適合自己的地方」、「我也這麼覺得，在公司我是不太說話聊天的那個，很多人都覺得我很奇怪，但讓人覺得奇怪總比你講錯話，或者跟人家講太多，人家議論紛紛你來得好」、「是，我跟你一樣想法，覺得沒有界限感的主管待人方式很困擾，所以我換了好多工作，現在終於找到自己喜歡的工作了」。
不過，也有網友直言，「我覺得這是公司的問題欸，健康的職場環境應該要能讓外向、內向的人都能待得住才對， 畢竟把事情做好才是重點」、「反正就是去工作的，把工作做一做就是了，你管他怎麼說，他要不爽你叫你離開，你就自己考慮一下，薪水跟找到下一份工作你要哪個，是我會選工作啦，工作完成就是了，其他人我才不管他是誰，你理他也不會漲薪水，會的話我會理他一下」、「台灣很多這種公司，我們這種人還是要想辦法抓到平衡點啦，不然跳到哪都很有可能踩雷」。（編輯：賴禹妡）