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比Pan Piano狂！她遮薄紗現場換裝　轉身內衣失蹤片瘋傳

▲網友近日發現一名日本YouTuber拍攝現場更衣系列的影片，但整個過程不知所以然，但卻有三百多萬點閱率，讓網友相當傻眼。（圖/赤裸々♡エッセンシャルズ YT）
▲網友近日發現一名日本YouTuber拍攝現場更衣系列的影片，但整個過程不知所以然，但卻有三百多萬點閱率，讓網友相當傻眼。（圖/赤裸々♡エッセンシャルズ YT）

編輯中心/綜合報導

2022-05-16 15:21:402022-05-16 15:23:57

高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超受到矚目，頻道已經有超過321萬人訂閱，不僅在國內有高人氣，因為時常角色扮演動漫人物，以及彈奏動漫主題曲，也紅到國外。而就有網友發現日本的YouTuber尺度更開，題材直接以「遮薄紗現場更衣」為主，讓不少台灣網友看傻眼，直呼真的是「刷新三觀！」

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一名網友在PTT貼文指出「剛剛不知道被什麼奇怪的演算法推薦一個奇怪的頻道，一個日本女生隔著薄薄一層的薄紗現場換衣服，然後在薄紗後面跳來跳去，擺一些奇怪的姿勢，點閱率隨便就破三百萬了欸，結果訂閱數才7萬多，應該是這兩個月才開始經營的頻道，各種換衣服.....但我還是不爭氣地按下訂閱了！」

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▲日本YouTuber頻道「赤裸々♡エッセンシャルズ」挑戰大尺度薄紗更衣系列，短短半個月就有超過三百萬人觀看。（圖/赤裸々♡エッセンシャルズ YT）
而該日本YouTuber的頻道名為「赤裸々♡エッセンシャルズ」影片中，她躲在一塊薄紗後方，接著就開始褪去自己的衣服，然後躲在布幕後開始展現自己的姿色，其中轉過側身時，胸型曲線一覽無遺，甚至到後面褪去內衣，在薄紗後方呈現全裸狀態，不過，她最後仍然沒有露面，保持十足的神秘感，影片就此結束，讓觀眾看不出一個所以然。

影片曝光後，被瘋傳到論壇上，不少網友紛紛表示「比小Pan還更懂流量密碼.....」、「這也沒啥好看的，就只是有胸部的形狀啊」、「無限遐想空間啦，那個薄紗真是恰到好處」、「恭喜她掌握流量密碼」、「這樣也可以有三百多萬人看＝＝」、「日本人真的太狂了，沒人比得上」、「還蠻無聊的啊，比看到真正照片還沒料」。（編輯：張嘉哲）

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