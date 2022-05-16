COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

手搖飲CoCo的Logo是啥？不是QOO更非包子　正解是「它」

▲CoCo都可響應「關於我可能讓你很意外的point」Facebook臉書熱潮，自揭老闆根本斜槓王，除了手搖飲、還曾經賣過火鍋及關東煮，最令大家訝異的是，曝光Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，才不是QOO，引來眾多網友笑說「以為是包子」！（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
▲CoCo都可響應「關於我可能讓你很意外的point」Facebook臉書熱潮，自揭老闆根本斜槓王，除了手搖飲、還曾經賣過火鍋及關東煮，最令大家訝異的是，曝光Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，才不是QOO，引來眾多網友笑說「以為是包子」！（圖／翻攝自CoCo都可粉專）

記者蕭涵云/台北報導

2022-05-16 17:54:47

近日在Facebook臉書上掀起「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，由用戶發起、列出自己10個不為人知小秘密的有趣活動，意外受到不少藝人、網紅跟風而爆紅，連品牌官方粉專也意外揭露令大家恍然大悟的機密。CoCo都可火速響應該活動，於官方粉專上自揭老闆根本斜槓王，除了手搖飲、還曾經賣過火鍋及關東煮，最令大家訝異的是，曝光Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，才不是QOO，引來眾多網友笑說「以為是包子」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
「關於我可能讓你很意外的point」，意外在Facebook臉書上掀起熱潮，據《網路溫度計》報導，目前已有2.7萬人發佈有關該主題標籤的貼文；透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，短短不到一週內已累積約19,147筆網路聲量。神似日前魔性傳染的「打一句有聲音的句子challenge」、及「10 Year Challenge」挑戰。

▲經典招牌「奶茶三兄弟」，一次喝得到布丁、珍珠、仙草三種口感，在國外走跳的洋名真的就叫「3 Guys」。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
▲經典招牌「奶茶三兄弟」，一次喝得到布丁、珍珠、仙草三種口感，在國外走跳的洋名真的就叫「3 Guys」。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
CoCo都可嗅到這股趣味風潮，也在自家粉專上揭露令大家恍然大悟的機密。小編爆料老闆根本斜槓王，除了手搖飲、還曾經賣過火鍋及關東煮。並證實了喝得到布丁、珍珠、仙草三種口感的經典招牌「奶茶三兄弟」，在國外走跳的洋名真的就叫「3 Guys」。

最令粉絲意外的還不只這些，小編還曝光CoCo都可的Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，而且介紹吉祥物叫「Co娃」跟「Co妮」，語帶幽默地表示「不是QOO那隻」！沒想到引來眾多網友笑說「真以為是包子」，也有人誤認為是「水滴」或「是顆牙齒」。

不只釣出吃過火鍋的鐵粉喊聲；還有資深Co粉發揮搜查功力，貼出人氣手搖飲「百香雙響砲」，在外國叫「bubble gaga」。粉絲們還開起玩笑，稱吉祥物合起來叫「co妮 及 娃」（音似日文「こんにちは」konnichiwa招呼語），笑翻眾人。


清心三度聯名Red Bull！迷客夏回歸「阿文」：鐵粉超嗨

防疫不怕餓！蝦皮「517吃貨節」1元美食開吃　狂撒1折券

皇上是芒果口味？甜甜圈聯名「黃阿瑪」　開吃楊枝甘露

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

繼續作答
即時
推薦閱讀