手搖飲CoCo的Logo是啥？不是QOO更非包子 正解是「它」
近日在Facebook臉書上掀起「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，由用戶發起、列出自己10個不為人知小秘密的有趣活動，意外受到不少藝人、網紅跟風而爆紅，連品牌官方粉專也意外揭露令大家恍然大悟的機密。CoCo都可火速響應該活動，於官方粉專上自揭老闆根本斜槓王，除了手搖飲、還曾經賣過火鍋及關東煮，最令大家訝異的是，曝光Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，才不是QOO，引來眾多網友笑說「以為是包子」！
「關於我可能讓你很意外的point」，意外在Facebook臉書上掀起熱潮，據《網路溫度計》報導，目前已有2.7萬人發佈有關該主題標籤的貼文；透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，短短不到一週內已累積約19,147筆網路聲量。神似日前魔性傳染的「打一句有聲音的句子challenge」、及「10 Year Challenge」挑戰。
CoCo都可嗅到這股趣味風潮，也在自家粉專上揭露令大家恍然大悟的機密。小編爆料老闆根本斜槓王，除了手搖飲、還曾經賣過火鍋及關東煮。並證實了喝得到布丁、珍珠、仙草三種口感的經典招牌「奶茶三兄弟」，在國外走跳的洋名真的就叫「3 Guys」。
最令粉絲意外的還不只這些，小編還曝光CoCo都可的Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，而且介紹吉祥物叫「Co娃」跟「Co妮」，語帶幽默地表示「不是QOO那隻」！沒想到引來眾多網友笑說「真以為是包子」，也有人誤認為是「水滴」或「是顆牙齒」。
不只釣出吃過火鍋的鐵粉喊聲；還有資深Co粉發揮搜查功力，貼出人氣手搖飲「百香雙響砲」，在外國叫「bubble gaga」。粉絲們還開起玩笑，稱吉祥物合起來叫「co妮 及 娃」（音似日文「こんにちは」konnichiwa招呼語），笑翻眾人。