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免調甜度冰塊！CoCo「楊枝甘露」有3種熱量：營養師4ni？

▲光是去年2021年夏天，港式楊枝甘露便席捲全台手搖飲，吸引了萬波、麻古茶坊、再睡5分鐘、鶴茶樓、老虎堂等知名品牌加入戰局，紛紛推出楊枝甘露手搖飲力拚芒果迷青睞，這還不包括其他類似芒果冰沙、芒果QQ等產品。今年COCO都可搶先各家，宣布「楊枝甘露」不只回歸，而且免調甜度冰塊，推出3種熱量版本，讓人忍不住想問「營養師4ni」？（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲光是去年2021年夏天，港式楊枝甘露便席捲全台手搖飲，吸引了萬波、麻古茶坊、再睡5分鐘、鶴茶樓、老虎堂等知名品牌加入戰局，紛紛推出楊枝甘露手搖飲力拚芒果迷青睞，這還不包括其他類似芒果冰沙、芒果QQ等產品。今年COCO都可搶先各家，宣布「楊枝甘露」不只回歸，而且免調甜度冰塊，推出3種熱量版本，讓人忍不住想問「營養師4ni」？（圖／翻攝自CoCo都可FB）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-04 16:22:28

最具台灣特色的手搖飲，是民眾上班紓壓或假日嘗鮮的小確幸，除了國人最愛的珍珠奶茶、充滿在地水果的特調外，還有發揮創意把各式甜湯，如剉冰、燒仙草、豆花通通變成「用吸的」手搖飲，也都相當受歡迎。去年2021年夏天席捲全台的港式楊枝甘露，就吸引萬波、麻古茶坊、再睡5分鐘、鶴茶樓、老虎堂等品牌加入戰局，力拚芒果迷青睞。今年COCO都可宣布「楊枝甘露」不只回歸，而且免調甜度冰塊，推出3種熱量版本，讓人忍不住想問「營養師4ni」？

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▲擅長將在地新鮮水果入茶的CoCo都可，夏天都會推出「楊枝甘露」手搖飲。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
▲擅長將在地新鮮水果入茶的CoCo都可，夏天都會推出「楊枝甘露」手搖飲。（圖／翻攝自CoCo都可FB）
源自香港的消暑聖品楊枝甘露，是將冰凍的糖水、鮮奶油、西米露，結合芒果粒和葡萄柚果肉調製在一起，結合成口感滑潤、清甜爽口的甜湯，多在餐後來上一碗，是許多香港人喜愛解渴消暑的知名甜點。後來發揚光大，被製成雪糕冰棒等各式產品，甚至連餅店都拿來研發成月餅口味。傳到台灣則搖身一變，成為新潮手搖飲風味。

▲金蜜芒果盛產於盛夏7月，果實外表呈現金黃色，果肉粉嫩水分飽滿，且保有土芒果般的風味，甜度21度以上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.19）
▲台灣有將近20品種的芒果，每年共盛產約17萬噸。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.19）
身為水果王國的台灣，每年盛產芒果約17萬噸，自然是很好發揮楊枝甘露的特色，光是去年2021年夏天，港式楊枝甘露便席捲全台手搖飲，吸引了萬波、麻古茶坊、再睡5分鐘、鶴茶樓、老虎堂等知名品牌加入戰局，紛紛推出楊枝甘露手搖飲力拚芒果迷青睞，這還不包括其他類似芒果冰沙、芒果QQ等產品。

今年COCO都可搶先各家，宣布「楊枝甘露」不只回歸，而且免調甜度冰塊，提供3種熱量版本，讓人忍不住想問「被手搖飲耽誤的營養師4ni」？COCO都可的「楊枝甘露」以酸甜芒果丁加入葡萄柚果粒，獨家以優酪乳取代椰奶，搭配Q彈西谷米與經典蜜香凍，製成「優酪乳纖細版」，另推優酪乳減量的「Light輕盈版」，還誠實說出優酪乳版的熱量可是椰奶版的1/2！當然得天獨厚不怕胖的消費者，可選經典「椰奶胖胖版」最滿足；不喜歡費神咀嚼的民眾，4月還有芒果冰沙也回歸。


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