盤點連假「咖啡、手搖飲優惠」！星巴克全品項第二杯半價

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星巴克：全品項第二杯半價
星巴克4/2(六)～4/5(二)春遊散步全品項第二杯半價！購買兩杯大杯（含）以上相同容量／風味／冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。（單筆交易最高限購四杯，二杯支付原價、二杯支付半價，並限當場一次領取）。
cama café：大杯拿鐵第二杯七折
cama café「春日啡花會員限定優惠」，4/2～4/6會員憑APP優惠券，可獨享大杯拿鐵第二杯七折（不可寄杯），與大杯黑咖啡3杯88折優惠（單店寄杯，不可跨店領取）。
4/1～4/30，全台門市購買拿鐵咖啡或鮮奶茶，不限冰熱和大小杯，消費時並完成85 Cafe APP會員集點（消費滿50元可獲得1點），即可參加iPhone 13抽獎活動，每一筆交易可獲得一次抽獎機會，消費越多次中獎機會越高，活動結束後會抽出10名會員，每人可獲得1支iPhone 13（128G不挑色）。
4/3週日好友日全台85℃門市加碼，從上午九點到晚上十點，大杯冰拿鐵咖啡和大杯冰鮮奶茶第二杯特價25元。（活動限現場購買且同品項才有優惠，85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送無此優惠，現場帶走每人限購三組（六杯），寄杯辦法依各門市公告為主）。
西雅圖咖啡：全系列飲品第二杯半價、外送買1送1
西雅圖咖啡4/4(一)～4/6(三)連續三天祭出全系列飲品同品項享「第二杯半價」優惠。同時4/4(一)～4/8(五)上UberEats西雅圖極品咖啡點購美式咖啡、拿鐵也有「買一送一」優惠。(優惠限定同品項／大小、冷熱不限；不含瓶裝水。休息站門市不參與活動。UberEats上線門市：西湖、榮星、世貿、台大、板橋、天母西、延吉、大直）
FLASH COFFEE：第二杯半價！APP訂購免費升級鮮乳坊
FLASH COFFEE從4/1(五)～4/8(五)，連續8天、橫跨連假一路到開工，推出「全品項第二杯半價」優惠。（全門市 APP點餐、現場點餐皆享第二杯半價，不限品項、尺寸、冰熱）。同步加碼會員限定，以APP訂購再享飲品免費升級鮮乳坊，杯杯限省10元。
4/9～4/30，「純真芝麻鮮乳」大杯持續「第二杯半價」優惠。（全天候不限時段優惠，全門市適用，APP／現場點餐皆適用）
【手搖飲優惠懶人包】
清心福全：指定大杯飲品現折5元
4/1(五)～4/5(二)，來店購買指定大杯飲品：新品鮮橙綠、冰淇淋紅茶、優多綠茶，現折5元。
春陽茶事：外送滿額8折優惠
春陽茶事與人氣樂團宇宙人共同開發新品「宇宙芭芒柳」。即日起至4/21，至foodpanda外送平台訂購滿200元即享八折優惠。
康青龍：APP會員免費領券買1送1
APP會員限定「童享好康」，4/1～4/5會員免費領券購買「蜜桃由美」即贈「碧玉茉莉綠茶」。
蔦日子：名字有「清」、「明」；4/1～4/5生日享第二杯半價優惠
4/1～4/5清明兒童連假，愉悅系手搖飲蔦日子，招待名字中有「清」、「明」的人，或是4/1～4/5生日的人，憑身分證證明即可購買奶茶節經典奶茶銀賞#1510 舊愛緋紅北島奶茶（60元／杯），享第二杯半價優惠。
清水茶香：「三寶冰」折扣優惠，最多折價15元
清水茶香推出古早味可以喝的「三寶冰」系列冰品，4/1～4/5加碼提供「三寶優惠」活動，家長攜帶1位12歲以下孩童到店購買「三寶冰」系列，單杯折5元，攜帶2位單杯折10元，攜帶3位單杯現折15元，單筆消費每筆限折1杯，每次最多折價15元。
大苑子：粉專問答抽獎指定飲品專屬優惠！每週APP買2送1驚喜優惠券
4/1～4/5連續五天每日11:00，大苑子官方粉絲專頁將推出與大苑子有關的小知識問答活動，答對粉絲者即有機會在4/6被抽中獲得芭梨戀人、旺來艾波、旺來翡翠、六顆柳丁汁等最著時的飲品專屬優惠。
4月每一週在大苑子APP優惠專區，上架當季最著時的買二送一飲品優惠券。