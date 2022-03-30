盤點速食「密碼優惠」！麥克雞塊買10送10：不用看身份證

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3/23～4/19，凡使用麥當勞歡樂送網路訂餐，只要輸入優惠碼「10NUG」，即可享「10塊麥克鷄塊買1送1」之優惠。
31冰淇淋身分證、照片對中「3、1」免費送1球
即日起至4/5，31冰淇淋再次出動「尋找31大作戰」活動，不只身分證字號，只要找到身邊任何有「3、1」的照片、圖片、物品，到達31冰淇淋店鋪後出示給店員確認後，既可獲得凡購買「雙球冰淇淋送1球」或「迷你3球冰淇淋送1球」的優惠，超簡單就能完成任務。
21風味館買餐送半雞！外送輸入「開運八五」享85折優惠
即日起至4/12，21風味館限時21天，凡購買購買2人烤半雞分享餐，就送香草烤半雞。餐點總共有香草烤半雞（附1烤雞沾醬）x2、雞寶盒x1、香脆炸雞（微辣）x1、香脆炸雞翅（微辣）x1、蜂蜜綠茶（M）x2，優惠價560元，直接現省210元！
3/31前使用foodomo APP外送，輸入指定優惠碼「開運八五」還能享結帳金額85折優惠。（優惠碼數量有限，限量2000組，先搶先贏）。
bb.q CHICKEN對中身分證字號「6」或「9」優惠；三碼全中現省188元
適逢兒童節，韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN推出「童樂慶套餐」優惠價，以經典「半半炸雞」搭配人氣醬烤鮮味「公辰老奶奶魷魚」及氣泡飲料。3/29～5/1，凡身分證字號對中「6、6、9」三碼，本人持證件到店內用或外帶自取，都可以669元優惠價爽吃「童樂慶套餐」，原價857元現省188元；只對中「6」或「9」任一碼，也可享736元優惠價；都沒對中號碼沒關係，期間限定也能吃到優惠價818元喔！（每人每日限購一組；信義通化店及板橋板農店未販售）。
以下幫大家一起整理各家速食優惠，不用忙著找數字也能划算吃超飽。
頂呱呱「經典一斤雞」回歸快閃價！地瓜薯條等5人氣商品買1送1
3/29～3/31，呱粉熱愛的頂呱呱「經典一斤雞」回歸啦，而且是最經典的秤重小塊炸雞必須要吃爆！限時每日下午三點開始販售，實體門市快閃特價180元、外送平台快閃特價220元。（每日每店數量有限、每人限購2份、售完為止）。
3/14～4/15，到店出示「春暖花開」電子優惠券，包括地瓜薯條、阿勇雞塊（5入）、甜甜包（2入）、辣味雞翅、35元飲品等人氣商品，同品項通通「買1送1」。
3/14～4/21，五種招牌呱呱包雙拼或三拼組合，通通只要百元有找的銅版價，最划算的「呱呱包＋地瓜薯條＋阿勇雞塊X5」，竟然只要99元銅版價，現省76元！還加碼推出下殺76折的紐奧良無敵烤腿特價99元（原價130元／支）。
繼光香香雞：第2件人氣炸物半價
3/17～3/31，限時15天的超值優惠只剩倒數，購買指定1號餐（香香炸雞L／M＋阿根廷魷魚）或2號餐（香香炸雞Ｌ＋蒜脆杏鮑菇），可享點購第二件人氣炸物（三選一：阿根廷魷魚／蒜脆杏鮑菇／墨魚甜不辣）半價的超值優惠，最高可現省57元。
必勝客平日外帶大比薩99元
即日起～3/31，必勝客全台門市「超值必勝嗑」優惠倒數，週一至週四外帶一個大比薩最低只要199元起，一共有18款口味隨你挑。