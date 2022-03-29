不只地瓜薯條！頂呱呱「經典一斤雞」今回歸：小塊的吃爆
頂呱呱與麥當勞掀起黃金薯條PK大戰，不只祭出地瓜薯條、阿勇雞塊、辣味雞翅等人氣商品買1送1，還有百元有找吃超飽的組合餐優惠，最狂的是今（28）日重磅回歸「經典一斤雞」限時限量，3/29～3/31只有三天、每日下午三點開始販售，深受呱粉喜愛、超有份量的「經典一斤雞」，這次回歸販售的正是最經典的秤重小塊炸雞！已在粉專引來內行呱粉喊聲「期待小塊的」、「吃爆」、「小塊的雞塊終於回來了」！
深受呱粉喜愛的頂呱呱「經典一斤雞」，為秤重販售，一斤相當於600克超有份量，這次重磅回歸於3/29日(二)至3/31(四)，限時每日下午三點開始販售，實體門市快閃特價180元、外送平台快閃特價220元，是肉肉控最愛的活動之一。
而且這次回歸的可是內行呱迷指定必吃的「小塊炸雞」，眾多鐵粉碗都敲到爛了，粉專小編還激動地連說三次「是小塊的」、「是小塊的」、「是小塊的」，果然馬上引起呱迷們注意，嗨喊「吃爆」！不少網友留言「期待小塊的」，相當高興「小塊的雞塊終於回來了」！
據悉，有網友反應頂呱呱炸雞「改賣大塊的…口感變柴、味道也不夠入味」，直說「改成大塊的我一次都不想吃」，粉專上不少網友分享，自從炸雞改成大塊的都不太買了，看得出呱迷們最熱衷的還是經典款小塊炸雞。
而每次「經典一斤雞」回歸都引起大批人潮搶購，這次又是開賣大家最愛的「小塊炸雞」，由於每日每店數量有限、每人限購2份、售完為止，且不接受電話預訂，提醒大家今天看到直接馬上訂鬧鐘到店搶購、或是外送平台早早搶購吃起來！