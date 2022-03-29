COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

不只地瓜薯條！頂呱呱「經典一斤雞」今回歸：小塊的吃爆

▲頂呱呱尬麥當勞掀起PK大戰，不只祭出地瓜薯條、阿勇雞塊、辣味雞翅等人氣商品買1送1，重磅回歸「經典一斤雞」限時限量，3/29～3/31只有三天、每日下午三點開始販售，最經典的秤重小塊炸雞！引來內行呱粉喊聲「期待小塊的」、「吃爆」！（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱尬麥當勞掀起PK大戰，不只祭出地瓜薯條、阿勇雞塊、辣味雞翅等人氣商品買1送1，重磅回歸「經典一斤雞」限時限量，3/29～3/31只有三天、每日下午三點開始販售，最經典的秤重小塊炸雞！引來內行呱粉喊聲「期待小塊的」、「吃爆」！（圖／頂呱呱提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-29 00:03:00

頂呱呱與麥當勞掀起黃金薯條PK大戰，不只祭出地瓜薯條、阿勇雞塊、辣味雞翅等人氣商品買1送1，還有百元有找吃超飽的組合餐優惠，最狂的是今（28）日重磅回歸「經典一斤雞」限時限量，3/29～3/31只有三天、每日下午三點開始販售，深受呱粉喜愛、超有份量的「經典一斤雞」，這次回歸販售的正是最經典的秤重小塊炸雞！已在粉專引來內行呱粉喊聲「期待小塊的」、「吃爆」、「小塊的雞塊終於回來了」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲這次「經典一斤雞」回歸的可是內行呱迷指定必吃的「小塊炸雞」。（圖／頂呱呱提供）
▲這次「經典一斤雞」回歸的可是內行呱迷指定必吃的「小塊炸雞」。（圖／頂呱呱提供）
深受呱粉喜愛的頂呱呱「經典一斤雞」，為秤重販售，一斤相當於600克超有份量，這次重磅回歸於3/29日(二)至3/31(四)，限時每日下午三點開始販售，實體門市快閃特價180元、外送平台快閃特價220元，是肉肉控最愛的活動之一。

而且這次回歸的可是內行呱迷指定必吃的「小塊炸雞」，眾多鐵粉碗都敲到爛了，粉專小編還激動地連說三次「是小塊的」、「是小塊的」、「是小塊的」，果然馬上引起呱迷們注意，嗨喊「吃爆」！不少網友留言「期待小塊的」，相當高興「小塊的雞塊終於回來了」！

據悉，有網友反應頂呱呱炸雞「改賣大塊的…口感變柴、味道也不夠入味」，直說「改成大塊的我一次都不想吃」，粉專上不少網友分享，自從炸雞改成大塊的都不太買了，看得出呱迷們最熱衷的還是經典款小塊炸雞。

而每次「經典一斤雞」回歸都引起大批人潮搶購，這次又是開賣大家最愛的「小塊炸雞」，由於每日每店數量有限、每人限購2份、售完為止，且不接受電話預訂，提醒大家今天看到直接馬上訂鬧鐘到店搶購、或是外送平台早早搶購吃起來！

全家清明連假優惠來了！霜淇淋5支168元　開工拿鐵買6送6

最低0元！清明連假12歲以下兒童　7家樂園飯店優惠懶人包

7-11清明連假限時5天！咖啡3杯7折　行動支付滿額打8.5折

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀