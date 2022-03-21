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粉絲暴動！不只麥當勞板烤雞腿堡　5大速食美味也回來了

▲麥當勞的奶昔與巧克力聖代等、肯德基舊版薯條和比司吉等，因停售而成絕響，堪稱最讓大家心痛的「時代眼淚」。今傳出麥當勞神級漢堡「板烤雞腿堡」將於3/23限期回歸，《NOWnews今日新聞》一併為大家盤點包括必勝客「香菜皮蛋豬血糕披薩」、王品「青花椒香麻脆雞」、繼光香香雞「咖哩炸雞」、MOS摩斯「藜麥燒肉珍珠堡」等5大回歸美味。（圖／翻攝自麥當勞FB）
▲麥當勞的奶昔與巧克力聖代等、肯德基舊版薯條和比司吉等，因停售而成絕響，堪稱最讓大家心痛的「時代眼淚」。今傳出麥當勞神級漢堡「板烤雞腿堡」將於3/23限期回歸，《NOWnews今日新聞》一併為大家盤點包括必勝客「香菜皮蛋豬血糕披薩」、王品「青花椒香麻脆雞」、繼光香香雞「咖哩炸雞」、MOS摩斯「藜麥燒肉珍珠堡」等5大回歸美味。（圖／翻攝自麥當勞FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-21 16:15:542022-03-21 16:21:44

國人熱愛速食美味，也喜歡嚐鮮，業者便常常將餐點推陳出新，搶攻大家味蕾。然而過去不少人氣商品因停售而成絕響，令不少饕客哀嚎再也吃不到，如麥當勞的奶昔與巧克力聖代等、肯德基舊版薯條和比司吉等，堪稱最讓大家心痛的「時代眼淚」。今（21）日傳出麥當勞曾獲網友票選為最渴望再吃到的神級漢堡，「板烤雞腿堡」將於3/23限期回歸的好消息，《NOWnews今日新聞》一併為大家盤點包括必勝客「香菜皮蛋豬血糕披薩」、王品「青花椒香麻脆雞」、繼光香香雞「咖哩炸雞」、MOS摩斯「藜麥燒肉珍珠堡」等5大回歸美味。

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麥當勞「板烤雞腿堡」

麥當勞3小時前在FB粉專驚喜釋出回歸預告，透露將近4年1456天不曾相見的美味，用一整塊雙面板烤的鮮嫩去骨鷄腿排，搭配道地秘製燒烤醬，再加上當季鮮採萵苣製成，曾被網友票選為「最渴望再吃到的漢堡」，雖然沒有明講是哪一款復刻經典的美味，但強大的鐵粉們，紛紛一眼看穿是真愛「板烤雞腿堡」將於3/23限期回歸。

▲什麼食物加香菜最讚？貼文曝光引發熱議，網友們瘋喊「1日常料理」。（圖／記者張嘉哲拍攝 ）
▲必勝客暗黑台味「香菜皮蛋豬血糕披薩」。（圖／記者張嘉哲拍攝 ）
必勝客「香菜皮蛋豬血糕披薩」

必勝客上週更推出「全民HOT比薩選舉」，讓三款台味「名薩生死鬥」只要當選就回歸上市，戰況還形成拉鋸戰，最後由以鋪有雲林產香菜、台灣熱門小吃豬血糕與皮蛋，超強暗黑「香菜皮蛋豬血糕披薩」，擠下總舖師三杯雞比薩及花好月圓花生湯圓比薩拿下冠軍。還引來香菜頭號粉絲炎亞綸親自讚聲，將於近期強勢回歸。

▲台灣人果然熱愛麻辣鍋，肯德基去年8月攜手王品「青花驕」，聯名推出「青花椒香麻脆雞」熱賣到延長販售兩週。如今不只回歸再加碼推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，一口咬下酥脆雞肉辣到會出汁，只在3/8～4/18期間限定販售。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣人果然熱愛麻辣鍋，肯德基去年8月攜手王品「青花驕」，聯名推出「青花椒香麻脆雞」熱賣到延長販售兩週。如今不只回歸再加碼推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，一口咬下酥脆雞肉辣到會出汁，只在3/8～4/18期間限定販售。（圖／記者蕭涵云攝）
肯德基攜手王品「青花椒香麻脆雞」

看準台灣人喜歡吃麻辣鍋的熱潮，去年8月肯德基攜手王品「青花驕」，聯名推出香、麻、鮮、辣的獨門「青花椒香麻脆雞」超受歡迎，每間門市熱賣到瘋狂排隊，還延長販售兩週讓大家吃個夠。今年人氣極夯的王者美味回歸，再加碼推出「青花椒香麻咔啦雞腿堡」，一口咬下酥脆雞肉辣到會出汁，只在3/8～4/18期間限定販售，而且個人、XL、雙人或歡聚同樂等各式組合餐通通可點購，還沒開吃的粉絲真的不要再錯過！

▲6塊咖哩炸雞桶$329元，炸雞2塊+香香炸雞(M)$209元。全台門市重磅回歸，繼光香香雞忠孝店、新光A8專櫃除外。（圖／香繼光提供）
▲6塊咖哩炸雞桶$329元，炸雞2塊+香香炸雞(M)$209元。全台門市重磅回歸，繼光香香雞忠孝店、新光A8專櫃除外。（圖／香繼光提供）
繼光香香雞「咖哩炸雞」

去年繼光香香雞新推出的「咖哩炸雞」，竟創下才上市首周3小時就完售的佳績，不少消費者根本「只聞樓梯響、不見雞滋味」。嚐過的鐵粉們好評敲碗成功，繼光香香雞已於2/17～4/20限時回歸並升級調整咖哩炸雞配方，整桶都使用雞腿肉，以獨門技法調製十數種印度咖哩香料，黃金酥脆的外皮散發花椒香氣，包裹著燙口嫩肉與肉汁，還為重口味饕客送上秘製「咖哩粉包」自行加碼調味。

▲摩斯最經典的米漢堡「藜麥燒肉珍珠堡」。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯最經典的米漢堡「藜麥燒肉珍珠堡」。（圖／摩斯漢堡提供）
MOS摩斯「藜麥燒肉珍珠堡」

MOS摩斯最為人熟知的米漢堡經典「藜麥燒肉珍珠堡」，使用紐西蘭牛肉片，新鮮現炒搭配洋蔥絲及青生菜，再夾入藜麥米飯的日式甜鹹風味，一直都是消費者熱愛的經典。去年4月開始，受到全球供應鏈及貨運船期不穩定的影響，藜麥燒肉珍珠堡開始限量供應，竟然限吃即將快滿一年。還好今年2月官方已正式宣布取消限量機制，全台店鋪回歸正常供應啦。

▲台北喜來登十二廚「龍蝦狂熱日」大受好評，讓饕客鐵粉敲碗成功，加碼週一、週三的午晚餐，享用8款異國風味的波士頓龍蝦吃到飽，堪稱稱霸浮誇痛風系美食。而月底3/27前每週六日的「豪華下午餐」，頂級海陸料理也加碼「每人半尾龍蝦吃到飽」！（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登十二廚「龍蝦狂熱日」，加碼週一、週三的午晚餐，享用8款異國風味的波士頓龍蝦吃到飽，堪稱稱霸浮誇痛風系美食。（圖／台北喜來登提供）
同場加映：台北喜來登十二廚「龍蝦狂熱日」

饕客敲碗威力太強大，台北喜來登十二廚推出的「龍蝦狂熱日」大受好評，收到不少鐵粉詢問開設日期不夠吃，正式宣布特別加開「週一」場次，4/27前每週一、三的午晚餐，皆可以免加錢的原餐價，享用8款異國風味的波士頓龍蝦吃到飽，包括松露櫛瓜龍蝦沙拉、叻沙龍蝦湯到新加坡辣炒龍蝦，通通不怕你吃，竟然還有蠔油上湯龍蝦和龍蝦海鮮燉鍋，連甜點都打造成龍蝦造型來呼應，稱霸浮誇痛風系美食的驚人大手筆，點燃民眾味蕾！而月底3/27前每週六日的「豪華下午餐」，除了媲美正餐的頂級海陸料理外，也加碼「每人半尾龍蝦吃到飽」！

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炎亞綸敲碗成功！必勝客「暗黑台味」險勝三杯雞強勢回歸

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