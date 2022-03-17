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肯德基念「神秘數字」5.7折吃爆！6大速食優惠加1元多1件

▲肯德基最新促銷，喊「密碼」咔啦脆雞桶餐＋蛋撻的「雙享桶」快閃419元！繼光香香雞購買指定套餐可享「第2件人氣炸物半價」；頂呱呱「超飽三拼」百元有找超划算。倒數計時的麥當勞「加1元多1件」，拿坡里2022生日慶及必勝客外帶優惠，把握時間吃起來。
▲肯德基最新促銷，喊「密碼」咔啦脆雞桶餐＋蛋撻的「雙享桶」快閃419元！繼光香香雞購買指定套餐可享「第2件人氣炸物半價」；頂呱呱「超飽三拼」百元有找超划算。倒數計時的麥當勞「加1元多1件」，拿坡里2022生日慶及必勝客外帶優惠，把握時間吃起來。

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-17 12:55:592022-03-17 13:07:08

3月春暖花開優惠連連，《NOWnews今日新聞》為盤點大家最愛的速食好康，一次整理6大連鎖品牌激省方案，肯德基最新推出二日限定快閃下殺5.7折，「雙享桶」含8塊咔啦脆雞桶餐加上6顆原味蛋撻只要419元！繼光香香雞限時15天購買指定套餐可享「第2件人氣炸物半價」的超值優惠；頂呱呱不只買1送1，百元有找的「超飽三拼」更划算。還有倒數計時的麥當勞「加1元多1件」；拿坡里2022生日慶口味任選大比薩、六塊炸雞或烤雞，通通特價229元；必勝客外帶大比薩最低199元起，大家趕快把握時間一起來吃爆。

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▲肯德基本週末二日限定快閃57折，出示優惠畫面或報出優惠代碼「40343」即享咔啦脆雞Ｘ8＋原味蛋撻Ｘ6，激省只要419元！（圖／肯德基提供）
▲肯德基本週末二日限定快閃57折，出示優惠畫面或報出優惠代碼「40343」即享咔啦脆雞Ｘ8＋原味蛋撻Ｘ6，激省只要419元！（圖／肯德基提供）
肯德基週末3/19(六)～3/20(日)二日快閃推出限時優惠，「雙享桶」含8塊咔啦脆雞桶餐加上6顆原味蛋撻只要419元！只要在期間內於全台肯德基門市出示優惠畫面，或結帳時與服務人員報出優惠代碼「40343」，原價738元的雙享桶，直接下殺5.7折，馬上激省319元！

繼光香香雞全台門市，3/17至3/31推出限時15天的超值優惠，購買指定1號餐（香香炸雞L／M＋阿根廷魷魚）或2號餐（香香炸雞Ｌ＋蒜脆杏鮑菇），可享點購第二件人氣炸物（三選一：阿根廷魷魚／蒜脆杏鮑菇／墨魚甜不辣）半價的超值優惠，最高可現省57元。

▲繼光香香雞限時15天超值優惠開跑。（圖／肯德基提供）
▲繼光香香雞限時15天超值優惠開跑。（圖／肯德基提供）
▲頂呱呱「春暖花開買1送1」電子優惠券。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱「春暖花開買1送1」電子優惠券。（圖／頂呱呱提供）
頂呱呱3/14(一)～4/15(五)推出「春暖花開」電子優惠券，只要到店出示優惠券畫面，包括地瓜薯條、阿勇雞塊（5入）、甜甜包（2入）、辣味雞翅、35元飲品等人氣商品，同品項通通「買1送1」。3/14(一)～4/21(四)還加碼推出下殺76折的紐奧良無敵烤腿特價99元（原價130元／支）。百元有找的「花開呱呱包起來」共有五種招牌呱呱包雙拼或三拼組合，通通只要百元有找的銅版價，最划算的「呱呱包＋地瓜薯條＋阿勇雞塊X5」，竟然只要99元銅版價，現省76元！

倒數計時的麥當勞2022虎年開春優惠券」，活動即將至3/22止，除了有4塊麥克雞塊、冰炫風、早餐都能「加1元多1件」，還有100元的超爽大餐、雙人共享200元起各式划算套餐，一整天從早到晚靠優惠吃超飽。

▲「花開呱呱包起來」主打人氣呱呱包，雙拼、三拼組銅板價百元有找。（圖／頂呱呱提供）
▲「花開呱呱包起來」主打人氣呱呱包，雙拼、三拼組銅板價百元有找。（圖／頂呱呱提供）
▲麥當勞「虎年開春優惠券」超爽大餐四件組只要100元，超值呷虎飽！（圖／台灣麥當勞提供）
▲麥當勞「虎年開春優惠券」超爽大餐四件組只要100元，超值呷虎飽！（圖／台灣麥當勞提供）
拿坡里2022生日慶即日起至3/23，不管到店外帶或內用，口味任選大比薩、六塊炸雞或六塊烤雞，通通特價229元；六塊咔滋炸雞腿特價259元。最划算的「經典搭配大披薩＋6塊炸雞＋1250ml飲料」特價只要487元，原價683元，現省196元！

必勝客即日起至3/31，在全台門市推出「超值必勝嗑」有感優惠，週一至週四外帶一個大比薩最低只要199元起，一共有18款口味隨你挑。

▲拿玻里生日慶，外帶內用都優惠。（圖／翻攝自拿波里官網）
▲拿玻里生日慶，外帶內用都優惠。（圖／翻攝自拿波里官網）
▲必勝客「超值必勝嗑」優惠活動只到3月底。（圖／翻攝自必勝客官網）
▲必勝客「超值必勝嗑」優惠活動只到3月底。（圖／翻攝自必勝客官網）

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