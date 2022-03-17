肯德基念「神秘數字」5.7折吃爆！6大速食優惠加1元多1件
3月春暖花開優惠連連，《NOWnews今日新聞》為盤點大家最愛的速食好康，一次整理6大連鎖品牌激省方案，肯德基最新推出二日限定快閃下殺5.7折，「雙享桶」含8塊咔啦脆雞桶餐加上6顆原味蛋撻只要419元！繼光香香雞限時15天購買指定套餐可享「第2件人氣炸物半價」的超值優惠；頂呱呱不只買1送1，百元有找的「超飽三拼」更划算。還有倒數計時的麥當勞「加1元多1件」；拿坡里2022生日慶口味任選大比薩、六塊炸雞或烤雞，通通特價229元；必勝客外帶大比薩最低199元起，大家趕快把握時間一起來吃爆。
肯德基週末3/19(六)～3/20(日)二日快閃推出限時優惠，「雙享桶」含8塊咔啦脆雞桶餐加上6顆原味蛋撻只要419元！只要在期間內於全台肯德基門市出示優惠畫面，或結帳時與服務人員報出優惠代碼「40343」，原價738元的雙享桶，直接下殺5.7折，馬上激省319元！
繼光香香雞全台門市，3/17至3/31推出限時15天的超值優惠，購買指定1號餐（香香炸雞L／M＋阿根廷魷魚）或2號餐（香香炸雞Ｌ＋蒜脆杏鮑菇），可享點購第二件人氣炸物（三選一：阿根廷魷魚／蒜脆杏鮑菇／墨魚甜不辣）半價的超值優惠，最高可現省57元。
頂呱呱3/14(一)～4/15(五)推出「春暖花開」電子優惠券，只要到店出示優惠券畫面，包括地瓜薯條、阿勇雞塊（5入）、甜甜包（2入）、辣味雞翅、35元飲品等人氣商品，同品項通通「買1送1」。3/14(一)～4/21(四)還加碼推出下殺76折的紐奧良無敵烤腿特價99元（原價130元／支）。百元有找的「花開呱呱包起來」共有五種招牌呱呱包雙拼或三拼組合，通通只要百元有找的銅版價，最划算的「呱呱包＋地瓜薯條＋阿勇雞塊X5」，竟然只要99元銅版價，現省76元！
倒數計時的麥當勞「2022虎年開春優惠券」，活動即將至3/22止，除了有4塊麥克雞塊、冰炫風、早餐都能「加1元多1件」，還有100元的超爽大餐、雙人共享200元起各式划算套餐，一整天從早到晚靠優惠吃超飽。
拿坡里2022生日慶即日起至3/23，不管到店外帶或內用，口味任選大比薩、六塊炸雞或六塊烤雞，通通特價229元；六塊咔滋炸雞腿特價259元。最划算的「經典搭配大披薩＋6塊炸雞＋1250ml飲料」特價只要487元，原價683元，現省196元！
必勝客即日起至3/31，在全台門市推出「超值必勝嗑」有感優惠，週一至週四外帶一個大比薩最低只要199元起，一共有18款口味隨你挑。