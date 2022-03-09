饕客敲碗成功！喜來登龍蝦吃到飽再加碼 下午餐也能爽吃
饕客敲碗威力太強大，台北喜來登十二廚推出的「龍蝦狂熱日」大受好評，收到不少鐵粉詢問開設日期不夠吃，正式宣布特別加開「週一」場次，4/27前每週一、三的午晚餐，皆可以免加錢的原餐價，享用8款異國風味的波士頓龍蝦吃到飽，包括松露櫛瓜龍蝦沙拉、叻沙龍蝦湯到新加坡辣炒龍蝦，通通不怕你吃，竟然還有蠔油上湯龍蝦和龍蝦海鮮燉鍋，連甜點都打造成龍蝦造型來呼應，稱霸浮誇痛風系美食的驚人大手筆，點燃民眾味蕾！而月底3/27前每週六日的「豪華下午餐」，除了媲美正餐的頂級海陸料理外，也加碼「每人半尾龍蝦吃到飽」！
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-09 07:30:00
不只是海鮮吃到飽，台北喜來登十二廚鎖定不少饕客熱愛的波士頓龍蝦，推出特別設計的「龍蝦狂熱日」，竟然只要免加錢的原餐價，就能讓大家在每週一、三的午晚餐，享用8款異國風味的波士頓龍蝦吃到飽。
從松露櫛瓜龍蝦沙拉及洋芋龍蝦沙拉開胃，接著品嚐日式淡雅的和風蝦卵龍蝦海苔捲與龍蝦細卷，再大嗑新加坡辣炒龍蝦、龍蝦海鮮燉鍋與南洋叻沙龍蝦湯的熱食麵點。還有少見的「粵式蠔油上湯龍蝦」，由專人服務取餐上桌，一次品嚐日、義、粵、南洋等多國風味。
更發揮創意將甜點打造成龍蝦造型，以萌趣的龍蝦造型麵包與龍蝦造型餅乾呼應主題。特別推薦甜點百匯區，還有不可錯過的全新七層雙色巧克力噴泉，及現做現烤的熱熔岩巧克力蛋糕、焦糖肉桂捲等糕點。
到月底3/27前，每週六日的「豪華下午餐」，除了被饕客讚賞「根本可當正餐吃」的頂級海陸料理之外，也順勢加碼「每人半尾龍蝦吃到飽」，在浮誇痛風系美食界應已逼近稱霸地位，大大點燃民眾味蕾，想吃的饕客手腳可不能再慢別人一步啊。