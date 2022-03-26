不藏了！漢堡王秀「神秘數字」送華堡 麥當勞也有買1送1
在台灣創造年銷量235萬顆華堡驚人數字的漢堡王，售出的漢堡可疊出相當於230座101大樓，為慶賀平均每分鐘賣出約4.5顆的破紀錄銷售成績，將把獨創每月26日華堡日，特別加碼延長至3天，3/26～3/28凡於門市或線上買指定華堡系列套餐並出示截圖、輸入神秘數字「LOVEBK」專屬優惠碼，當場送原味華堡乙顆。登台38年首度開賣黃金地瓜條的麥當勞，教大家1招可享「10塊麥克鷄塊買1送1」；而頂呱呱不只買1送1，「超飽三拼」百元有找、最多只要99元更划算；包括繼光香香雞、必勝客優惠也幫大家都整理好囉，全部大公開。
漢堡王：秀「神秘數字」送華堡
漢堡王台灣獨創每月26日為華堡日，祭出「買指定華堡系列套餐免費獲得原味華堡乙顆」，3月歡慶破紀錄銷售佳績，狂喜加碼延長至3天，3/26～3/28凡於門市現場購買指定華堡系列套餐，並出示官方粉絲團貼文或Line推播畫面，當場再送原味華堡乙顆。
而網路謠傳漢堡王秀「神秘數字」送華堡是真的！於官網預訂指定華堡系列套餐，選擇3/26～3/28取餐並輸入優惠碼「LOVEBK」，除了能夠免費獲得原味華堡乙顆，還可再抽限量10份的華堡兌換劵。
頂呱呱：5品項買1送1、5組合百元有找銅板價
3/14(一)～4/15(五)推出「春暖花開」電子優惠券，只要到店出示優惠券畫面，包括地瓜薯條、阿勇雞塊（5入）、甜甜包（2入）、辣味雞翅、35元飲品等人氣商品，同品項通通「買1送1」。3/14(一)～4/21(四)還加碼推出下殺76折的紐奧良無敵烤腿特價99元（原價130元／支）。
百元有找的「花開呱呱包起來」共有五種招牌呱呱包雙拼或三拼組合，通通只要百元有找的銅版價，最划算的「呱呱包＋地瓜薯條＋阿勇雞塊X5」，竟然只要99元銅版價，現省76元！
麥當勞：10塊麥克鷄塊買1送1
3/23～4/19，凡使用麥當勞歡樂送網路訂餐，只要輸入優惠碼「10NUG」，即可享「10塊麥克鷄塊買1送1」之優惠。
繼光香香雞：第2件人氣炸物半價
全台門市，3/17至3/31推出限時15天的超值優惠，購買指定1號餐（香香炸雞L／M＋阿根廷魷魚）或2號餐（香香炸雞Ｌ＋蒜脆杏鮑菇），可享點購第二件人氣炸物（三選一：阿根廷魷魚／蒜脆杏鮑菇／墨魚甜不辣）半價的超值優惠，最高可現省57元。
必勝客即日起至3/31，在全台門市推出「超值必勝嗑」有感優惠，週一至週四外帶一個大比薩最低只要199元起，一共有18款口味隨你挑。