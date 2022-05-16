嫩嬰媽全職帶娃！老公冷飄1句「還能做什麼」 全場罵瘋
生兒育女是部分家庭的終極目標，可小孩出生後由誰看顧，卻成為許多夫妻間最重大的議題。就有位全職帶娃媽上網發文，表示自己24小時不間斷照顧嫩嬰，吵架時老公卻冷冷飄出一句「孩子都顧不好，工作怎麼可能做得好」，這讓她瞬間心灰意冷，眼淚直流，文章發布後引起眾人討論。
原PO於臉書專頁《靠北老公2.0》發文，表示自己目前24小時全職照顧小孩，現今寶寶已快滿12個月，近日因育兒理念不同與老公稍有口角，不料對方竟冷冷飄出一句「一個孩子都顧不好，工作怎麼可能會做得好」，這讓她感到相當受傷，就像魔咒般不停在腦海中浮現，當下雖然想告訴他「在家顧小孩跟外出工作是兩碼子事，根本完全不同、不一樣！」，可瞬間的壓力及心情低落讓她一句話都說不出來，默默地躲起來流眼淚。
對於原PO先生的言論，眾人皆怒不可遏，紛紛替PO想好回嘴句子「那你工作做得好，你來顧」、「一個老婆都哄不好，工作怎麼會做得好」、「對啊，連老婆跟小孩都顧不好的男人工作是能多強，笑死人」。
部分人也安慰原PO，這可能是老公的氣話，應找辦法讓他得知自己的難處「沒親自育兒的永遠都不懂」、「豬隊友」、「那他可以一直工作，也可以一直顧小孩啊。通通交給他，離家2天就對了」、「別哭！ 別哭！只是一句牢騷話，別放心上」。（編輯：李惠婷）