下雨最必買的家電？「1神物」網讚台灣標配：沒它不能活
台灣已經進入梅雨季，然而面對近日連續降雨的天氣，也讓民眾出門時感到諸多不方便；對此，就有網友表示最近一直下雨，讓他想買雨鞋、除濕機和烘衣機，但也因為手頭有限，因此好奇「優先購買順序誰第一」，貼文一出，全場狂推1神物「除濕機」，大讚「台灣標配」、「沒它不能活」。
該名網友在PTT以「雨鞋 除濕機 烘衣機 的優先順序...」為題發文，表示這幾天外面都溼答答，雨一直嘩啦嘩啦的下，也讓他萌生想買雨鞋、除濕機和烘衣機的念頭，不過因為手頭經費有限，也讓他好奇發問「3個排個優先購買順序的話，會怎麼排順序，想知道」。
貼文一出，「除濕機」受到最多網友推薦，「除濕機在北部不是基本嗎」、「當然除濕機排第一」、「除濕機也可以把衣服弄乾」、「一定是除濕機，買了才後悔沒早點買」、「你的衣鞋濕了還可以靠除濕機弄乾，但你房間床墊棉被衣物潮濕甚至有霉味，雨鞋跟烘衣機弄不乾阿」、「絕對是除濕機」、「除濕機最必要」、「.除濕機全台都需要」、「除濕機，沒除濕機無法過活」、「台灣除濕機是標配，還可以烘鞋」。
但也有網友認為，「雨鞋、除濕機都需要」、「雨鞋沒多少錢還要想嗎？有需要就買了，再來除濕機」、「你的雨鞋有夠貴...」、「需要買到一萬多塊的雨鞋嗎？」、「全都要」。（編輯：郭佩蓉）