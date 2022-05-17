故宮南院「斜槓養鴨」熱議！奇美不示弱：每隻鵝都有名字
繼紅極一時的「打一句有聲音的句子challenge」及「10 Year Challenge」挑戰後，Facebook臉書掀起「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，不只吸引藝人、網紅跟風，連薈萃文明的博物館也紛紛響應，故宮南院自揭「斜槓養鴨」技能，引發網友熱議；奇美則不甘示弱地曝光園區吉祥物「每隻鵝都有名字」，令粉絲驚為天人，嗨喊：「每次去都被鵝追！下次我要去找出他的名字。」
國立故宮博物院南部院區趁著「關於我可能讓你很意外的point」熱潮，透露自己常被叫成南故宮，再次宣導故宮南院「入園入館其實都不用錢，進展廳才要收費」，而且為「常被誤會展件很少」釋疑，說明「其實是展場空間太大還挑高」而易有誤解。
還提醒大家，「甄嬛用過的鏡子」正在《謎樣景泰藍》特展展出中，引起劇迷騷動喊朝聖。最令人訝異的莫過於，自揭「斜槓養鴨」技能，強調專業除了文物及教育，「最近還多了養鴨技能，又生了啦」。除了粉絲讚聲「鴨鴨超可愛」，還引來奇美博物館留言「有鴨就要讚」。
隨後奇美博物館也不甘示弱地曝光園區吉祥物「每隻鵝都有名字」，令一票粉絲驚為天人，直說「太酷了」、「怎麼分辨得出來啦」，嗨喊「每次去都被鵝追！下次我要去找出他的名字」。不少粉絲現身表示被鵝追過，直說「沒被奇美的鵝追過不能算去過奇美博物館」，還被小編認證「台南人共通回憶」。
今年開館滿30年，擁有1萬2千多件館藏的奇美博物館，是臺灣佔地最大私人博物館。手持號角和桂冠、降臨博物館圓頂上方的《榮耀天使》，身高竟超過4米。不只是情侶約會勝地第一名，還可以拍婚紗、辦婚禮。
奇美創辦人許文龍曾謙言「我是一個保管小提琴的人」，館方無償出借小提琴給學生級演奏家至今；曾宇謙2015年奪得柴可夫斯基國際音樂大賽銀獎時，便是使用奇美博物館收藏的名琴。