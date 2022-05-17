男拆解快篩試劑驚喊「水很深」！真相萬人瘋朝聖：真可怕

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貼文一出，萬名網友全傻眼，「不然，你做一組來看看啊」、「沒關係！繼續秀出你的智商！」、「這時候就要說一句中肯的：沒文化真可怕」、「研發不用錢？」、「貴在試紙」、「會這樣算成本還真的是佩服」、「你可以直接剪一條衛生紙來驗，更便宜」、「建議您多念點書」、「技術無價......」、「你行你來做？」、「人蠢的話自己知道就好，無需搞到人盡皆知」、「無知的人最可悲」。
甚至還有網友表示，「你怎麼不說岡本0.01越薄越貴，一點點矽膠而已」、「台積電的CPU原材料還是沙子呢，你去海灘撈一把自己做CPU啊」、「iPhone成本也沒多少，賣你3萬多是不是也不合理？」、「手術刀也沒多少錢，動刀也不過出個人，你以後自己開吧」、「驗孕棒也是很貴啊，還沒藥水，只不過滴幾滴尿進去就毀了一生」、「研發一顆藥要1億美金，一顆藥可能成本才1塊，賣你100算貴還便宜？不然你成立實驗室、醫療團隊？」、「你知道假牙製做材料的成本也不高嗎？ 那為什麼做個假牙要好幾十萬？ 因為做好給你自己也放不進去啊」。（編輯：郭佩蓉）
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