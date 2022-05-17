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男拆解快篩試劑驚喊「水很深」！真相萬人瘋朝聖：真可怕

▲原PO拆解快篩試劑，發文分享「驚人真相」，更直呼「水很深，笑死」，貼文一出，萬名網友傻眼開轟。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲原PO拆解快篩試劑，發文分享「驚人真相」，更直呼「水很深，笑死」，貼文一出，萬名網友傻眼開轟。（示意圖／記者周淑萍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 09:38:58

本土疫情大爆發，確診人數不斷增加，近來快篩試劑爭議也不少；不過，就有一名男網友發文分享自己發現快篩試劑的「驚人真相」，更直呼「水很深，笑死」，貼文一出，萬名網友傻眼開轟，紛紛直呼「人蠢的話自己知道就好，無需搞到人盡皆知」、「無知的人最可悲」。

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該名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》以「不願面對的真相」為題發文，並PO出已拆解的快篩照片，表示快篩試劑就是兩片塑膠殼，成本不到0.5元，一張紙條，連0.1公克的紙漿原料都不到，「組裝起來，然後賣180元」，也讓他在文末感嘆直呼「水很深呀，笑死」。

▲原PO拆解快篩試劑，發文分享「驚人真相」，更直呼「水很深，笑死」，貼文一出，萬名網友傻眼開轟。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）
▲原PO拆解快篩試劑，發文分享「驚人真相」，更直呼「水很深，笑死」，貼文一出，萬名網友傻眼開轟。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）
貼文一出，萬名網友全傻眼，「不然，你做一組來看看啊」、「沒關係！繼續秀出你的智商！」、「這時候就要說一句中肯的：沒文化真可怕」、「研發不用錢？」、「貴在試紙」、「會這樣算成本還真的是佩服」、「你可以直接剪一條衛生紙來驗，更便宜」、「建議您多念點書」、「技術無價......」、「你行你來做？」、「人蠢的話自己知道就好，無需搞到人盡皆知」、「無知的人最可悲」。

甚至還有網友表示，「你怎麼不說岡本0.01越薄越貴，一點點矽膠而已」、「台積電的CPU原材料還是沙子呢，你去海灘撈一把自己做CPU啊」、「iPhone成本也沒多少，賣你3萬多是不是也不合理？」、「手術刀也沒多少錢，動刀也不過出個人，你以後自己開吧」、「驗孕棒也是很貴啊，還沒藥水，只不過滴幾滴尿進去就毀了一生」、「研發一顆藥要1億美金，一顆藥可能成本才1塊，賣你100算貴還便宜？不然你成立實驗室、醫療團隊？」、「你知道假牙製做材料的成本也不高嗎？ 那為什麼做個假牙要好幾十萬？ 因為做好給你自己也放不進去啊」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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