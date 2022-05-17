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快篩兩條線遭「全家人唾棄」逼出家門！他心寒：沒感情了

▲一名網友PO文表示，因為快篩陽性遭到家人無情對待，最後被逼著搬離家門，讓他相當心寒。（圖／爆怨公社）
▲一名網友PO文表示，因為快篩陽性遭到家人無情對待，最後被逼著搬離家門，讓他相當心寒。（圖／爆怨公社）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 10:11:28

受到COVID-19新冠病毒影響多年，現今大多人都給予確診者關心和鼓勵，希望能共同度過對抗病毒。怎料，一名網友快篩陽性後，卻遭到媽媽無情對待，甚至叫他搬出去，種種過程都讓眾人看了相當心疼與不捨。

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臉書社團「爆怨公社」，昨（16）日有網友PO文抱怨，「當你出現兩條線的時候，家裡的人，只會一直責怪你，然後一直叫你搬出去住，這樣的家算正常嗎？」

他表示，自己只有上廁所才會離開房間，而且上完都會用酒精噴過一遍，再加上養的兩隻貓又習慣和他在一起，所以就一直在門外喵喵叫，結果當天晚上就遭到媽媽碎唸，而其他家人也同意叫原PO搬出去。

屬鼠者今年容易搬家、轉換新的生活環境、轉換跑道、換工作，或者是念頭的轉變。（圖／shutterstock）
▲原PO感嘆，就連親哥哥過世後兩年，都沒有家人願意看他，直呼這樣的家庭不正常。（示意圖，非當事人／shutterstock）
這讓原PO心灰意冷，「好吧竟然那麼不受歡迎，我就搬到另一個地方住…想想我家真的沒什麼感情可言」，就連哥哥發生意外過世兩年多，沒有家人會想去看塔位，直呼「這樣不正常的家庭真的，很少見」，但他也透露，如果PCR為陰性，可能又要搬回去。

如此心寒的貼文，迅速吸引萬人觀看，大家紛紛留言安慰，「這種家人真悲哀，逼自己有能力搬出去卡實在」、「我要是你，我就搬出來自己住，跟那些無情的家人斷絕關係」、「沒有人是想自願想中獎的，這句我可能要不太能認同了」、「放心！你不孤單，我家人也差不多好不到哪去，搬出去住真的會開心許多」。（編輯：詹鎰睿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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