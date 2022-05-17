快篩兩條線遭「全家人唾棄」逼出家門！他心寒：沒感情了

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他表示，自己只有上廁所才會離開房間，而且上完都會用酒精噴過一遍，再加上養的兩隻貓又習慣和他在一起，所以就一直在門外喵喵叫，結果當天晚上就遭到媽媽碎唸，而其他家人也同意叫原PO搬出去。
這讓原PO心灰意冷，「好吧竟然那麼不受歡迎，我就搬到另一個地方住…想想我家真的沒什麼感情可言」，就連哥哥發生意外過世兩年多，沒有家人會想去看塔位，直呼「這樣不正常的家庭真的，很少見」，但他也透露，如果PCR為陰性，可能又要搬回去。
如此心寒的貼文，迅速吸引萬人觀看，大家紛紛留言安慰，「這種家人真悲哀，逼自己有能力搬出去卡實在」、「我要是你，我就搬出來自己住，跟那些無情的家人斷絕關係」、「沒有人是想自願想中獎的，這句我可能要不太能認同了」、「放心！你不孤單，我家人也差不多好不到哪去，搬出去住真的會開心許多」。（編輯：詹鎰睿）
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